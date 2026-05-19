ariana grande, l’anteprima del brano Hate That I Made You Love Me

A oltre due anni di distanza dall’uscita di Eternal Sunshine, Ariana Grande lancerà il nuovo album Petal. In attesa della distribuzione, l’artista ha offerto una piccola anteprima condividendo un teaser del primo singolo sul suo profilo Instagram. Il filmato ha subito conquistato il pubblico ottenendo più di 800.000 like e undici milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore. Il brano può contare sulla presenza di Max Martin, produttore svedese che vanta collaborazioni con alcuni degli artisti più famosi al mondo.

In occasione dell’annuncio dell’uscita del brano, Ariana Grande (FOTO) ha raccontato: “Una delle mie canzoni preferite che abbia mai scritto, prodotta dai miei collaboratori preferiti e dalle persone a me più care al mondo: il brillante Ilya Salmanzadeh, l'unico e inimitabile Max Martin (e io). Non vedo l'ora che sia vostra”.