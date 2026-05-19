A circa due anni di distanza da Eternal Sunshine, il 31 luglio Ariana Grande lancerà il nuovo album Petal. In attesa dell'uscita, l’artista ha offerto una piccola anteprima del singolo Hate That I Made You Love Me con un teaser pubblicato sul suo profilo Instagram che conta oltre 360.000.000 di follower
Venerdì 29 maggio Ariana Grande pubblicherà il suo nuovo singolo Hate That I Made You Love Me estratto dall’album Petal in uscita il 31 luglio. L’artista statunitense ha condiviso un’anteprima della canzone sul suo profilo Instagram che vanta oltre 360.000.000 di follower.
ariana grande, l’anteprima del brano Hate That I Made You Love Me
A oltre due anni di distanza dall’uscita di Eternal Sunshine, Ariana Grande lancerà il nuovo album Petal. In attesa della distribuzione, l’artista ha offerto una piccola anteprima condividendo un teaser del primo singolo sul suo profilo Instagram. Il filmato ha subito conquistato il pubblico ottenendo più di 800.000 like e undici milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore. Il brano può contare sulla presenza di Max Martin, produttore svedese che vanta collaborazioni con alcuni degli artisti più famosi al mondo.
In occasione dell’annuncio dell’uscita del brano, Ariana Grande (FOTO) ha raccontato: “Una delle mie canzoni preferite che abbia mai scritto, prodotta dai miei collaboratori preferiti e dalle persone a me più care al mondo: il brillante Ilya Salmanzadeh, l'unico e inimitabile Max Martin (e io). Non vedo l'ora che sia vostra”.
Ariana Grande è tra le artiste più amate e acclamate a livello mondiale. Dopo essersi fatta conoscere recitando nelle serie Victorious e Sam & Cat, nel 2013 la cantante ha pubblicato il suo primo album Yours Truly riscuotendo immediatamente grande successo. Tra i suoi dischi più popolari troviamo sicuramente My Everything, Thank U, Next ed Eternal Sunshine. Per quanto riguarda i brani, citiamo One Last Time, Into You, No Tears Left to Cry e We Can't Be Friends (Wait for Your Love).
Spazio anche alle collaborazioni: da Break Free con Zedd a Love Me Harder con The Weeknd passando per Rain on Me con Lady Gaga, Dance to This con Troye Sivan e Don't Call Me Angel con Miley Cyrus e Lana Del Rey. Parallelamente alla musica, nel corso degli anni Ariana Grande ha continuato a coltivare la sua carriera da attrice. Ricordiamo il ruolo di Glinda nei film Wicked e Wicked - Parte 2. Inoltre, l’artista vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali tre Grammy Awards. Citiamo anche la nomination nella categoria Miglior attrice non protagonista alla 97esima edizione degli Academy Awards.
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Wicked - Parte 2, il cast alla première del film a Londra. FOTO
Le star del musical hanno travolto col loro fascino hollywoodiano i fan del Regno Unito, Paese parte della leg europea del tour mondiale di promozione del film che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre. Sul tappeto giallo, un allestimento che omaggia la leggendaria strada di mattoni che conduce ad Oz, per una volta, Ariana Grande e Cynthia Erivo mettono da parte gli iconici abiti rosa e verdi, a favore di dress da sera scuri che fanno sognare ancora di più A cura di Vittoria Romagnuolo