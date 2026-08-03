Spider-Man: Brand New Day, incassi record al primo weekend

Un debutto da record con 168 milioni di dollari incassati tra Stati Uniti e Canada, oltre 12,8 milioni di euro raccolti in Italia e già 1,59 milioni di spettatori nelle sale. Il nuovo capitolo Marvel con Tom Holland e Zendaya parte con numeri straordinari

Il nuovo capitolo dedicato all'Uomo Ragno ha inaugurato il weekend cinematografico con numeri straordinari, conquistando il primo posto in Nord America e superando ogni previsione. Spider-Man: Brand New Day , interpretato da Tom Holland e Zendaya , ha raccolto 168 milioni di dollari nel solo venerdì d'esordio, stabilendo il miglior primo giorno di sempre per un film uscito negli Stati Uniti e in Canada. Il precedente primato apparteneva a Avengers: Endgame, fermo a 157 milioni nel 2019. Forte dell'entusiasmo del pubblico e delle ottime recensioni, il film punta ora a un weekend da oltre 325 milioni di dollari, con alcune stime che lo avvicinano addirittura ai 358 milioni, cifra che gli permetterebbe di diventare la più grande apertura della storia del box office nordamericano.

in Italia oltre 1,5 milioni di spettatori in pochi giorni

Il successo del film si riflette anche nelle sale italiane. Secondo i dati diffusi da Cinetel, Spider-Man: Brand New Day è già il film più visto del weekend e ha superato 1.590.774 spettatori dal debutto del 29 luglio. Nella sola giornata di sabato la pellicola ha incassato 3.143.066 euro con 368.600 biglietti venduti, portando il totale italiano a 12.822.576 euro in appena pochi giorni di programmazione. Si tratta di un risultato eccezionale per il 38esimo film del Marvel Cinematic Universe, che conferma l'enorme richiamo del personaggio creato da Marvel Comics e la forza commerciale del duo Holland-Zendaya anche nel mercato italiano.

"L'Odissea" di Nolan scende al secondo

L'esplosione del nuovo cinecomic ha inevitabilmente penalizzato L'Odissea di Christopher Nolan (LO SPECIALE), che dopo due settimane in vetta è scivolato al secondo posto con 51 milioni di dollari, registrando un calo del 43% rispetto al debutto. Il totale nordamericano del kolossal sale comunque a 395 milioni, confermando un risultato molto solido. Nel film Nolan ritrova proprio Holland e Zendaya nei ruoli di Telemaco e Atena, ma questa volta il pubblico ha scelto in massa il ritorno di Peter Parker. In Brand New Day, il protagonista deve affrontare New York dopo che un incantesimo del Dottor Strange ha cancellato dalla memoria di tutti la sua identità segreta, lasciandolo senza l'aiuto delle persone più vicine, compresa MJ. Il cast comprende anche Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Liza Colón-Zayas e Tramell Tillman.