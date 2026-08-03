Il Costume Institute celebra il genio dello stilista britannico all'interno di una mostra che ripercorrerà tutte le tappe della sua incredibile carriera. Si tratta della terza personale che il Museo dedica all'opera di un singolo designer
Il Met Gala 2027 sarà una celebrazione del genio e della figura di John Galliano, uno dei designer più influenti della storia della moda del Novecento e non solo.
La notizia, diventata immediatamente virale, è stata accolta con entusiasmo dal mondo della moda e dagli ammiratori dell'opera dello stilista inglese, già in fibrillazione per i look degli ospiti del grande evento newyorkese che si svolgerà lunedì 9 maggio 2027, come da tradizione, il primo lunedì del mese in cui apre la mostra annuale del Costume Institute del Metropolitan Musem of Art.
"John Galliano: Horizons", questo il titolo della mostra anticipato da Vogue Magazine, sarà un'occasione unica per ripercorrere il percorso stilistico del creativo e visionario che ha fatto la storia da Dior e alla Maision di Martin Margiela.
Dopo Yves Saint Laurent e Rei Kawakubo, Galliano è il terzo stilista vivente ad essere scelto dal MET come protagonista assoluto di una personale.
In mostra tutto il percorso creativo di Galliano
John Galliano è uno dei grandi protagonisti della moda del Novecento e con la sua spettacolare sfilata per Margiela del 2024, la collezione "Artisanal", Haute Couture Spring/Summer 2024, ha dimostrato di avere tutti gli strumenti per dominare anche il nuovo millennio e la scena contemporanea.
La sua creatività, arte allo stato puro, è diventata un paradigma a cui pochi osano ispirarsi e il Costume Institute ha deciso di intitolargli la prossima grande mostra della stagione 2027 con un percorso espositivo dedicato, così come era avvenuto, più recentemente, nel 2023, con Karl Lagerfeld.
Tutto Galliano in mostra, dagli esordi negli anni Ottanta con le creazioni della Central Saint Martins, dove studiò, al primo grande incarico, da Givenchy. Poi Dior, la grande era durata quindici anni a partire dal 1996, interrotta col licenziamento per dichiarazioni antisemite nel 2011. Poi la rinascita e la nuova avventura da Margiela dove è rimasto per dieci anni fino all'addio, preludio di nuovi orizzonti creativi.
Oggi Galliano ha firmato un accordo di due anni con Zara, l'enesima sfida e svolta inaspettata che conferma la natura inafferrabile della sua visione.
Il Met Gala arriverà dopo il debutto del primo drop per il colosso di Inditex, è probabile che per allora lo stilista avrà ancora rivoluzionato tutto ciò che sappiamo sul suo conto.
Approfondimento
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Anna Wintour: "Nessuno merita questa mostra più di John Galliano"
Andrew Bolton, Curatore Capo del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York, ha dichiarato nella nota che accompagna la notizia della mostra legata al tema del Met Gala 2027, che Galliano è una figura centrale per la ridefinizione del nostro tempo, un creativo la cui importanza esula dal contesto della moda.
"Ogni collezione di Galliano nasce come un viaggio tra elementi separati dal tempo, dallo spazio o dal medium: ritratto e postura, silhouette e racconto, memoria e materia", ha dichiarato Bolton, che ha proseguito: "La mostra riflette quindi sia sul modo in cui Galliano ha ridisegnato il mondo attraverso la moda, sia su come il suo comportamento, le conseguenze che ne sono derivate e il mutare dei valori culturali abbiano trasformato il nostro modo di interpretare il suo lavoro".
Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue e direttrice del Met Gala ha dichiarato che "Nessuno merita una mostra di questa portata più di John Galliano", assicurando, in aggiunta, che nessun momento o "zona d'ombra" del passato della vita dello stilista, anche le fasi più controverse, sarà omesso dal racconto della sua vita, profondamante intrecciata col suo lavoro in passerella, una scelta che rende la mostra ancora più autentica e interessante.
Galliano si è raccontato in prima persona nel documentario del 2023 High & Low - John Galliano, del premio Oscar Kevin Macdonald, titolo da recuperare in attesa della mostra evento del 2027 a New York.
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