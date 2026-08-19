L’attrice si è spenta morta nella notte di lunedì 17 agosto 2026 a San Paolo, in Brasile. Come riferito dalla figlia, si è sentita male nella sua casa nel quartiere Sumaré, nella zona ovest della città. Ha vantato oltre 80 anni di carriera tra televisione, radio, teatro e cinema, e nel 2006 era stata anche insignita dell’Ordine al Merito Culturale, una delle massime onorificenze brasiliane in ambito culturale

OLTRE 80 ANNI DI CARRIERA

Nata il 13 settembre 1927 a San Paolo, in Brasile, Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni ha vantato una carriera di oltre 80 anni tra televisione, radio, teatro e cinema, ed è tuttora considerata uno dei volti più importanti della drammaturgia brasiliana. L’attrice aveva iniziato la propria carriera all’età di 15 anni, sia in teatro, sia nei radiodrammi di Rádio Cosmos. Nel 1952, all’età di 25 anni, aveva poi debuttato in televisione nel programma Tribunal do Coracão di TV Tupi, mentre nel 1962 aveva esordito sul grande schermo. Da allora, aveva recitato in oltre 20 film e in più di 70 produzioni televisive tra miniserie e telenovelas, come Brillhante di Gilberto Braga su TV Globo, dove era approdata nel 1981. Tra le successive produzioni in collaborazione con l’emittente, girate nei decenni successivi, compaiono anche Felicità, Terra nostra 2 – La speranza, Imperio Caminho das Indias, Gabriela, Cioccolata con peperoncino, Império e Outro Lado do Paraíso. I titoli più conosciuti dal pubblico italiano comprendono anche Nido di serpenti (noto inoltre come Parenti terribili), e Mamma Vittoria. Il suo ultimo ruolo in televisione risale al 2019 nella telenovela A Dona Do Pedaco, dove aveva interpretato il ruolo di Matilde, mentre la sua ultima apparizione risale al 2025 nel cortometraggio Dona Rosinha, incentrato sulla storia di un’anziana abbandonata dalla figlia e ispirato a un caso reale.

tanti personaggi

Nel corso della sua lunga carriera, Cardoso aveva in ogni caso interpretato numerosi personaggi rimasti nella memoria degli spettatori. In Donne di sabbia aveva rivestito i panni di Isaura, la madre delle gemelle Raquel e Ruth, entrambe interpretate da Gloria Pires. Ne Il viaggio aveva invece interpretato Guiomar, in Explode Cuore aveva ricoperto il ruolo di Soraya (la nonna di Dara), in Cioccolata con peperoncino aveva interpretato il ruolo di Carmen, e ancora in Cammino delle Indie era stata Laksmi Ananda, una donna molto legata alle tradizioni familiari. Cardoso aveva inoltre ricevuto i principali premi artistici in Brasile, compresi cinque trofei dell'APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), il premio Oscarito del Festival di Gramado per il suo contributo al cinema brasiliano e, nel 2006, l’Ordine al Merito Culturale, una delle massime onorificenze brasiliane in ambito culturale, che le aveva conferito il presidente Luiz Inácio Lula da Silva. L’attrice, che ha arricchito la cultura brasiliana e mondiale in ben 80 anni di carriera, lascia oggi il ricordo delle sue performance e delle sue grandi capacità attoriali, che ha saputo coltivare in ogni mezzo espressivo, dalla televisione, alla radio, fino al teatro e al cinema. Il suo volto resterà impresso per sempre nelle menti e nei cuori di coloro che l’hanno seguita nella sua carriera.