Sono iniziate a Roma le riprese del nuovo film di Paola Cortellesi. La pellicola, prodotta da Our Films e attesa nelle sale a Natale 2027, segna il ritorno della regista dietro la macchina da presa dopo il successo di “C'è ancora domani”. La sceneggiatura è firmata insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda. La trama non è stata ancora resa nota e le riprese dureranno 11 settimane

Dopo l'esordio alla regia con “C'è ancora domani”, Paola Cortellesi ha avviato il suo nuovo progetto cinematografico. Sono iniziate a Roma le riprese di “Tutto quello che conta”, titolo provvisorio della pellicola che arriverà nelle sale a Natale 2027.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama. La regista ha mantenuto il riserbo sul progetto e in più occasioni ha spiegato che il nuovo lavoro si discosterà dal suo esordio cinematografico. Le riprese, iniziate nella Capitale, dureranno 11 settimane.

Per il nuovo film Cortellesi ha scritto la sceneggiatura insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda, gli stessi collaboratori con cui aveva firmato “C'è ancora domani”.

Il precedente di “C'è ancora domani”

L'esordio alla regia di Paola Cortellesi è stato il film più visto in Italia nel 2023. “C'è ancora domani” ha incassato 36 milioni di euro al box office italiano, superando quota 5,5 milioni di spettatori e facendo registrare risultati superiori a quelli di “Barbie” e “Oppenheimer” sul mercato nazionale.

Distribuito in oltre 120 Paesi, il film ha superato i 50 milioni di dollari di incasso complessivo nel mondo. Nel 2024 ha vinto sei David di Donatello: Miglior regista esordiente e Migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi, Migliore sceneggiatura originale, Migliore attrice non protagonista a Emanuela Fanelli, David dello Spettatore e David Giovani. È stato inoltre premiato come Film dell'Anno ai Nastri d'Argento 2024.