Gli Eugenio in Via Di Gioia sono tornati con Ciao bella Italia con il Piccolo Coro dell’Antoniano ; il nuovo singolo (per Carosello Records) è un viaggio dentro le contraddizioni del nostro Paese, raccontato dal punto di vista adulto di chi lo conosce e, insieme, attraverso lo sguardo realistico e ingenuo di un bambino. È proprio questo modo di guardare l’Italia a permettere agli Eugenio in Via Di Gioia di raccontarla senza trasformare la canzone in un’invettiva. Nel mondo di Ciao bella Italia saltano i ponti, la corrente, il governo, la scuola, i piani e perfino le code: una serie di cortocircuiti che prende la forma di una filastrocca, dove il disastro diventa gioco e l’ironia permette di parlare di precarietà, disuguaglianze, territorio e futuro senza perdere il tono scanzonato. La canzone guarda così anche a ciò che non funziona, ma lo fa partendo da un sentimento profondamente legato a ciò che invece vale la pena preservare. In questo equilibrio tra una leggerezza che ricorda Rodari e la profondità della tematica, il Piccolo Coro dell’Antoniano , diretto in questo brano da Sabrina Simoni, assume un ruolo centrale: porta nella canzone una dimensione corale e collettiva, rendendo straniante l’incontro tra le sue voci, innocenti e spontanee, e un ritratto dell’Italia costruito con gli occhi degli adulti .

CIAO BELLA ITALIA, IL TESTO

(Intro: Piccolo Coro Dell’Antoniano)

Ciao, bella Italia, è qui che si comincia

Da questo paesino, da questa provincia



(Strofa 1: Eugenio Cesaro, Emanuele Cesaro & Piccolo Coro Dell’Antoniano)

Bella come una cartolina

Bella come Albano e Romina

Bella, felicità è andare al mare

Avere un cugino e non pagare

Bella, passionale e istintiva

Bella come una villa abusiva

Bella, novità e tradizione

Antichi acquedotti, nuova alluvione

Dalle piazze ai vicoli, benvenuti in Italy

Sotto un ponte o in una suite

Si tira a campare fino a venerdì



(Pre-Ritornello: Piccolo Coro Dell’Antoniano)

Ciao, bella Italia, terra di poeti

Di parcheggiatori, santi e analfabeti

Ciao, bella Italia, disegna un nuovo mondo

Come la Carrà e Cristoforo Colombo



(Ritornello: Eugenio Cesaro, Emanuele Cesaro & Piccolo Coro Dell’Antoniano)

Salta chi s'innamora

Salta chi non lavora

Salta il ponte e la corrente

Chi non salta poi si pente

Brava, brava (Oh, yeah) bella Italia (Oh, yeah)

Se casca il mondo, butta la pasta (Yeah)





(Strofa 2: Eugenio Cesaro, Emanuele Cesaro & Piccolo Coro Dell’Antoniano)

Dagli Appennini alle Alpi, alla Pianura Padana (Noi)

Abbiamo il vino migliore (Yeah), non serve l'acqua piovana

Bella, sognatrice e realista

Bella, come Manzoni d'artista

Bella, un paradiso per pochi

L'Inferno di Dante, la terra dei fuochi

Dai balconi ai Sanpietrì, bentornati in Italy

La festa non si ferma qui

Si tira a campare fino a venerdì



(Pre-Ritornello: Piccolo Coro Dell’Antoniano)

Ciao, bella Italia, terra di poeti

Di parcheggiatori, santi e analfabeti

Ciao, bella Italia, disegna un nuovo mondo

Come la Carrà e Cristoforo Colombo



(Ritornello: Eugenio Cesaro, Emanuele Cesaro & Piccolo Coro Dell’Antoniano)

Salta chi s'innamora

Salta chi non lavora

Salta il ponte e la corrente

Chi non salta poi si pente

Brava, brava (Oh, yeah) bella Italia (Oh, yeah)

Se casca il mondo, butta la pasta (Yeah)

Brava, brava (Oh, yeah) bella Italia

Mano sul cuore e gambe all'aria



(Bridge: Eugenio Cesaro)

E quando non ci sei mi manca il cielo dipinto di blu

Manca la nonna, manca il sale, mi manchi tu

E saltano i piani, salta la coda

Salta il governo, salta la scuola

Chi non salta non lavora, salta anche tu

Basta non guardare giù!



(Ritornello: Eugenio Cesaro, Emanuele Cesaro & Piccolo Coro Dell’Antoniano)

Salta chi s'innamora

Salta chi non lavora

Salta il ponte e la corrente

Chi non salta poi si pente

Brava, brava (Oh, yeah) bella Italia (Oh, yeah)

Se casca il mondo, butta la pasta (Yeah)

Brava, brava (Oh, yeah) bella Italia

Mano sul cuore e gambe all'aria