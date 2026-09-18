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Kasabian, testo e significato del singolo Nothing Better Than This in radio da oggi

Musica
©Ansa

Il brano, energico e ballabile, è estratto da "Act III", il nono album in studio della band di Leicester, pensato per accendere le folle dei festival e dei concerti dal vivo

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Dopo l'uscita in digitale e la pubblicazione dell'album, Nothing Better Than This dei Kasabian approda da oggi, venerdì 18 settembre, nelle radio italiane. Il brano è uno dei singoli che hanno anticipato Act III, il nuovo lavoro discografico della storica formazione inglese, ed è un concentrato dell'energia travolgente che ha reso la band un punto di riferimento del rock britannico.

Nothing Better Than This, l'inno da ballare dei Kasabian

Sul piano sonoro, Nothing Better Than This mescola chitarre indie-rock, pulsazioni elettroniche e un'anima da pista da ballo, dando vita a un pezzo dal ritornello immediato e trascinante. È il classico brano costruito per essere cantato a squarciagola sotto un palco, con quell'euforia collettiva che i Kasabian sanno accendere come pochi.

 

A spiegare l'ispirazione è stato lo stesso Serge Pizzorno, frontman e autore del brano: il pezzo nasce dalle notti trascorse nei tendoni dedicati alla musica dance nei festival di tutto il mondo, dove - secondo il cantante - si respira un'energia impossibile da trovare altrove.

 

Non a caso il singolo è accompagnato da un video ufficiale registrato dal vivo, durante lo storico concerto della band al Finsbury Park di Londra, davanti a decine di migliaia di spettatori.

Da Act III al nuovo tour: il ritorno dei Kasabian

Nothing Better Than This è l'ultimo tassello di un percorso iniziato con i singoli Hippie Sunshine, Great Pretender e Superpowers, che nei mesi scorsi hanno svelato a poco a poco il volto di Act III. Uscito il 4 settembre, si tratta del nono album in studio della band, scritto da Serge Pizzorno e caratterizzato da un mix di rock, elettronica e sperimentazione.

 

Per i Kasabian, formatisi a Leicester, il nuovo disco segna un'altra tappa di una carriera costruita su ritornelli anthemici e concerti dall'energia dirompente. L'attesa dei fan è già proiettata sui prossimi impegni dal vivo: la band ha infatti annunciato il Nothing Better Than This Tour, che a dicembre la porterà a esibirsi nelle principali arene del Regno Unito, confermando ancora una volta la sua vocazione da grande gruppo da palco.

Il testo di Nothing Better Than This

I want connection

Love and affection

I want it all

In your reflection there′s resurrection

I see it all

Everybody wants to know that it's alright

When you′re there in the glare of the spotlight

When you fall into the arms of your lover

You can feel it, you can hold on forever

There's nothing better than this

A kiss, a night you cannot miss

There's nothing better than this

It′s bliss, original fantasies

There′s nothing better than this

I want connection

Love and affection

I want it all

You have my attention

Send me to heaven

I hear the angels call

Everybody wants to know that it's alright

When you′re there in the glare of the spotlight

Oh

There's nothing better than this

A kiss, a night you cannot miss

There′s nothing better than this

It's bliss, original fantasies

There′s nothing better than this

Dream on, dreamer

You gotta dream on, dreamer

You gotta dream on, dreamer

You gotta dream on and on and on

There's nothing better than this

There's nothing better than

There′s nothing better than this

A kiss, a night you cannot miss

There′s nothing better than this

It's bliss, original fantasies

There′s nothing better than

Il significato

Dietro il suo ritmo travolgente, Nothing Better Than This è un inno alla gioia collettiva della pista da ballo. Il brano celebra quell'attimo di euforia pura in cui, persi tra la folla e la musica, si ha la sensazione che non esista nulla di meglio in quel preciso momento: da qui il titolo. Come ha raccontato Serge Pizzorno, l'ispirazione arriva dalle notti passate nei tendoni dance dei festival, spazi in cui l'energia condivisa diventa quasi un'esperienza catartica. Il testo, più che raccontare una storia, fotografa una sensazione: il piacere di lasciarsi andare, di vivere il presente senza pensieri e di trovare nella musica e nel ballo una forma di libertà e connessione con gli altri.

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