Il brano, energico e ballabile, è estratto da "Act III", il nono album in studio della band di Leicester, pensato per accendere le folle dei festival e dei concerti dal vivo

Dopo l'uscita in digitale e la pubblicazione dell'album, Nothing Better Than This dei Kasabian approda da oggi, venerdì 18 settembre, nelle radio italiane. Il brano è uno dei singoli che hanno anticipato Act III, il nuovo lavoro discografico della storica formazione inglese, ed è un concentrato dell'energia travolgente che ha reso la band un punto di riferimento del rock britannico.

Nothing Better Than This, l'inno da ballare dei Kasabian

Sul piano sonoro, Nothing Better Than This mescola chitarre indie-rock, pulsazioni elettroniche e un'anima da pista da ballo, dando vita a un pezzo dal ritornello immediato e trascinante. È il classico brano costruito per essere cantato a squarciagola sotto un palco, con quell'euforia collettiva che i Kasabian sanno accendere come pochi.

A spiegare l'ispirazione è stato lo stesso Serge Pizzorno, frontman e autore del brano: il pezzo nasce dalle notti trascorse nei tendoni dedicati alla musica dance nei festival di tutto il mondo, dove - secondo il cantante - si respira un'energia impossibile da trovare altrove.

Non a caso il singolo è accompagnato da un video ufficiale registrato dal vivo, durante lo storico concerto della band al Finsbury Park di Londra, davanti a decine di migliaia di spettatori.

Da Act III al nuovo tour: il ritorno dei Kasabian

Nothing Better Than This è l'ultimo tassello di un percorso iniziato con i singoli Hippie Sunshine, Great Pretender e Superpowers, che nei mesi scorsi hanno svelato a poco a poco il volto di Act III. Uscito il 4 settembre, si tratta del nono album in studio della band, scritto da Serge Pizzorno e caratterizzato da un mix di rock, elettronica e sperimentazione.

Per i Kasabian, formatisi a Leicester, il nuovo disco segna un'altra tappa di una carriera costruita su ritornelli anthemici e concerti dall'energia dirompente. L'attesa dei fan è già proiettata sui prossimi impegni dal vivo: la band ha infatti annunciato il Nothing Better Than This Tour, che a dicembre la porterà a esibirsi nelle principali arene del Regno Unito, confermando ancora una volta la sua vocazione da grande gruppo da palco.