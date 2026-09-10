Kasabian, esce il nuovo album Act III e parte il nuovo tour britannico

La band inglese torna con il nono album in studio, uscito il 4 settembre 2026 per Sony Music. Il disco arriva dopo una serie di singoli che ne hanno anticipato le diverse anime, da Hippie Sunshine a Superpowers, passando per Great Pretender e Nothing Better Than This. Tredici tracce, tra canzoni e brevi interludi, per un lavoro che guarda al futuro senza rinunciare all'energia che ha caratterizzato il gruppo britannico fin dagli esordi

Il disco è stato registrato al The Sergery e al Club Ralph ed è prodotto da Serge Pizzorno insieme a Mark Ralph. Il risultato mette insieme una componente pop molto evidente, chitarre dalle influenze psichedeliche e una serie di ritornelli immediati, mantenendo al tempo stesso quella dimensione energica associata ai Kasabian.

Per i Kasabian si apre un nuovo capitolo discografico. Act III arriva a due anni di distanza da Happenings e rappresenta il nono album in studio della formazione inglese. Alla guida del gruppo c'è Serge Pizzorno, che negli ultimi sei anni ha assunto un ruolo centrale nella direzione artistica della band.

La pubblicazione di Act III era inizialmente prevista per il 17 luglio, ma il gruppo ha deciso di posticiparla al 4 settembre per effettuare alcuni ultimi interventi sul disco. La band ha spiegato di averlo rimesso "sul tavolo operatorio" per alcuni aggiustamenti finali, prima di considerarlo pronto per il pubblico.

Ad aprire l'album è Quiet on Set Please, seguito da Soulmate e Hippie Sunshine. Arrivano poi Superpowers, Great Pretender e Nothing Better Than This.

Il nuovo lavoro ha una durata complessiva di 32 minuti e 52 secondi. La tracklist comprende dieci brani e tre brevi interludi.

La formazione

Nati a Leicester nel 1997, i Kasabian sono diventati una delle band più riconoscibili del rock britannico degli anni Duemila, grazie a un mix personale di indie rock, psichedelia, elettronica e suggestioni britpop. Al centro della formazione c’è Sergio Pizzorno, chitarrista, tastierista e autore di tutti i brani dal 2006, affiancato dagli storici Chris Edwards e Ian Matthews e, dal 2020, dal chitarrista Tim Carter. Il debutto arriva nel 2004 con l’album omonimo, trainato da brani come Club Foot, che trasformano il loro suono tra chitarre, ritmi da rave e atmosfere psichedeliche in un fenomeno internazionale. Dopo Empire (2006), la band sperimenta con West Ryder Pauper Lunatic Asylum (2009), quindi consolida il successo con Velociraptor! (2011), 48:13 (2014) e For Crying Out Loud (2017), arrivando più volte al primo posto della classifica britannica. Nel 2020 Tom Meighan lascia il gruppo e Pizzorno assume di fatto un ruolo ancora più centrale, inaugurando una nuova fase con The Alchemist’s Euphoria (2022) e Happenings (2024). Il percorso prosegue con Act III, anticipato dai singoli Hippie Sunshine, Release the Pressure, realizzato con Calvin Harris, e Great Pretender. Una carriera costruita sulla continua contaminazione tra rock, elettronica e pop, con influenze che vanno dagli Oasis ai Beatles, dai Pink Floyd ai Primal Scream, e che ha trasformato i Kasabian in una delle formazioni britanniche più longeve e riconoscibili della loro generazione.

Oggi i Kasabian sono composti da Serge Pizzorno, voce, basso, chitarra, pianoforte e sintetizzatori; Chris Edwards, al basso e ai cori; Ian Matthews, alla batteria e alle percussioni; e Tim Carter, alla chitarra, al pianoforte e ai cori.

Carter ha inoltre contribuito alla produzione e alla programmazione di diversi brani, mentre Pizzorno ha curato produzione e programmazione dell'album e suonato anche la batteria in Hippie Sunshine.