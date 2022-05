Kasabian, con Scriptvre spiegano che si può riscrivere la propria vita

Il singolo anticipa il nuovo album, intitolato The Alchemist’s Euphoria, in uscita il 5 agosto. A luglio saranno in Italia per quattro concerti

È in radio e disponibile in digitale Scriptvre (Columbia Records/Sony Music), il nuovo potentissimo singolo Kasabian! Il brano arriva dopo il singolo Alygatyr e annuncia l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della rock band. Prodotto da Serge Pizzorno e Fraser T Smith, missato da Spike Stent e scritto da Serge, Scriptvre è una delle tante eccezionali tracce che comporranno l’attesissimo nuovo album The Alchemist’s Euphoria, in uscita il 5 agosto.



Serge ha dichiarato che Scriptvre parla del cambiare la versione della storia che ti stai raccontando. Si tratta di riscrivere il copione che tu stesso ti sei creato. Riguardo al settimo e nuovo album dei Kasabian, ha invece commentato che Una cosa di quest’album che lo differenzia dagli altri, è che dà l’impressione che sia un lavoro coeso, con dei brani che devono stare insieme. È stato bello ascoltarlo masterizzato come un lavoro unico. E credo che si inserisca bene all’interno della nostra discografia, come settimo album…i Magnifici Sette. È decisamente un tipo di musica che ti fa sentire come se tutto fosse possibile ed è veramente emozionante perché, come sempre, questa band può andare davvero in qualsiasi direzione possibile".



I Kasabian torneranno a esibirsi dal vivo quest’estate e arriveranno anche in Italia con 4 imperdibili date:



2 luglio – Piazza Sordello a Mantova

3 luglio – Auditorium Parco Della Musica di Roma

5 luglio – Stupinigi Sonic Parck di Nichelino – Torino

6 luglio – Lucca Summer Festival

La band è reduce da un tour di 17 date nel Regno Unito, completamente sold out. Oltre alle date in cui saranno assoluti protagonisti, saranno ospiti speciali di Liam Gallagher a Knebworth il 3 e 4 giugno ed headliner il 18 giugno all’Isle of Wight.

I Kasabian sono Serge Pizzorno, il bassista Chris Edwards, il batterista Ian Matthews e il chitarrista Tim Carter.