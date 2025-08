Esce "Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo", cast e curiosità sul film

Curiosità su Quel pazzo venerdì

Una curiosità sul film cult che precede quello in sala dal 6 agosto è legata a Jamie Lee Curtis. L’attrice stava per rifiutare il ruolo di Tess nella commedia di Mark Waters. Nel corso di una recente intervista con EW per la promozione di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, è stata la stessa star a rivelarlo. Le motivazioni sarebbero state legate a problemi a conciliare la vita professionale con quella famigliare e allo scarso preavviso prima di iniziare le riprese. Jamie Lee Curtis era stata chiamata a ricoprire il ruolo di Tess dopo il passo indietro di Annette Bening pochi giorni prima dell’avvio del progetto. “All'epoca avevo due figli di 15 e 5 anni a casa - ha detto Curtis - con soli tre giorni di preavviso prima di iniziare a lavorare a Quel pazzo venerdì. Se avessimo dovuto girare fuori dalla California non avrei partecipato al film. Se il film fosse stato girato a Vancouver non ne avrei fatto parte, perché avevo dei figli. Trovare un equilibrio con la maternità è una parte importante delle nostre vite, ma è anche un elemento importante nel film. In fondo è proprio la storia del film”. Riguardo all’attesissimo sequel targato Disney, invece, a quanto pare al termine delle riprese i giornalisti sono riusciti a scattare alcune foto non autorizzate nei pressi del set, pubblicandole poco dopo sui maggiori social. Gli attori non hanno preso bene la notizia e a prendere la parola è stata proprio Jamie Lee Curtis. “Poiché altri hanno già pubblicato la foto, approfitterò dell'intrusione dei paparazzi nel processo creativo del film. Abbiamo cercato così tanto di mantenere la nostra storia segreta e privata fino al momento della sua uscita - ha scritto in un post - ma ogni tanto spunta un'immagine che, pur non rivelando nulla sulla trama o sui personaggi, riesce a trasmettere la gioia e il divertimento che abbiamo provato nel realizzare #FREAKIERFRIDAY. E sappiamo che sarà la stessa esperienza che vivrete nei cinema il prossimo anno. Sì, avete capito bene... I cinema. Il luogo in cui tutti noi andiamo a vivere un'esperienza condivisa al buio, mangiando popcorn e caramelle, ridendo insieme e a volte piangendo insieme”.