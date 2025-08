Hostel, Paul Giamatti tra i protagonisti di una nuova serie tv horror

Nella saga di Hostel, turisti innocenti vengono rapiti da un misterioso gruppo noto come Elite Hunting Club, che opera nell'Europa orientale, i cui ricchi clienti pagano per torturare e uccidere i turisti . Il primo film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2006, con Roth come sceneggiatore, regista e produttore. Roth ha poi scritto, diretto e prodotto Hostel: Part II nel 2007. Un terzo film è uscito direttamente in streaming nel 2011 (ma Roth non è stato coinvolto nella sua produzione).

Chi è Paul Giamatti

Nato nel 1967 a New Haven, Connecticut, Paul Giamatti si è formato alla Yale School of Drama, costruendo le basi per una carriera solida tra teatro, cinema e televisione. Dopo alcuni ruoli secondari negli anni ’90, ha raggiunto la notorietà con American Splendor (2003), interpretando il fumettista underground Harvey Pekar. Il successo è stato confermato da Sideways (2004), che gli ha portato una nomination ai Golden Globe e lo ha consacrato come protagonista perfetto per ruoli introspettivi e ironici. Nel 2006 ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per Cinderella Man - Una ragione per lottare. Tra i suoi ruoli più noti ci sono quelli in The Illusionist, La versione di Barney, Le idi di marzo, 12 anni schiavo e la serie Billions, dove ha interpretato per sei stagioni Chuck Rhoades, procuratore brillante e spietato. Nel 2023 ha ricevuto la Coppa Volpi a Venezia e il Golden Globe per The Holdovers di Alexander Payne, per la sua interpretazione intensa e umana.