Califano, il cast del film con Leo Gassman stasera in tv

Leo Gassman interpreta Franco Califano in Califano, in onda su Rai 1 lunedì 4 agosto. Il film - che segna il debutto di Gassman come atore - ripercorre la vita di Califano dalla giovinezza negli anni della Dolce Vita fino a metà anni ’80, passando per il successo come autore di hit come “E la chiamano estate”, le sue liaison amorose, le dipendenze, l’arresto del 1984 e il carcere. Per prepararsi alla parte, Leo ha perso sei chili, studiato i gesti e la voce di Califano, e incontrato amici e collaboratori del cantautore per entrare nella sua psicologia

Chi è Leo Gassman