I Kasabian in concerto in Italia, tutte le date

Il gruppo rock britannico di Sergio Pizzorno ha annunciato diverse date live in Europa tra cui anche quattro concerti in Italia, a Mantova, Roma, Nichelino e Lucca. Ecco quando e in che location italiane suoneranno i Kasabian a luglio 2022

Il celebre gruppo rock britannico, formatosi a Leicester alla fine degli anni ’90, è pronto a tornare in tour. Tra le diverse date che Sergio Pizzorno , Tim Carter , Chris Edwards e Ian Matthews dei Kasabian terranno in tutta Europa, anche quattro emozionanti e grintosi concerti nella Penisola, dal prossimo 2 al 6 luglio 2022. Ecco dove suoneranno i Kasabian in Italia e come acquistare i ticket per partecipare agli eventi.

Kasabian, quattro concerti in Italia a luglio

Liam Gallagher al Lucca Summer Festival nel 2022 con i Kasabian

Quella di quattro concerti in Italia sarà l’occasione unica per tutti i fan della Penisola, ma anche per i numerosi turisti che si troveranno a vivere le loro vacanze nel Belpaese il prossimo luglio, di ascoltare i Kasabian dal vivo insieme a vecchi e nuovi successi, tra cui il singolo Alygatyr uscito lo scorso 26 ottobre. Sergio Pizzorno torna quindi ad esibirsi con la sua rock band sui migliori palchi italiani per quattro date davvero indimenticabili e una grande festa finale che, come già annunciato poco più di un mese fa, li vedrà condividere il palcoscenico del Lucca Summer Festival 2022 con un’altra icona dell’indie rock e britpop, Liam Gallagher.

Ecco il calendario completo dei Kasabian in Italia:

Sabato 2 luglio 2022 – Mantova, Piazza Sordello

Domenica 3 luglio 2022 – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

Martedì 5 luglio 2022 – Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park

Mercoledì 6 luglio 2022 – Lucca, Lucca Summer Festival con Liam Gallagher.

Come partecipare ai concerti dei Kasabian in Italia

Prendere parte agli show che la band di Leicester ha riservato al pubblico italiano è molto semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale degli organizzatori www.dalessandroegalli.com e procedere con l’acquisto del biglietto di ingresso con alcuni clic. I ticket ufficiali per i concerti dei Kasabian a Mantova, Roma, Nichelino e Lucca sono già disponibili a partire dalle ore 11:00 dello scorso lunedì 24 gennaio 2022. In alternativa si potranno anche acquistare presso i punti vendita TicketOne e tutti gli altri siti predisposti alla messa in circolazione di ticket.

Il successo dei Kasabian

Capitanati dal loro leader Sergio Pizzorno, i Kasabian – di cui fanno parte anche Tim Carter, Chris Edwards e Ian Matthews - sono uno dei collettivi più apprezzati nel Regno Unito, simbolo della musica di fine millennio e delle note più rock. In terra natale hanno registrato un vero e proprio boom di successi, tra incredibili vendite di singoli e album (in numeri sono più di 5,5 milioni le copie vendute in tutto il mondo) e ben 5 volte ai vertici della classifica degli album più venduti in UK. Sono dei Kasabian anche importantissimi riconoscimenti ricevuti a livello mondiale. Hanno vinto un Brit Awards, ma anche 7 NME Awards e 4 Q Awards e sono stati headliner di festival prestigiosissimi a livello globale come Glastonbury, Reading & Leeds, V Festival e T in the Park. La band è tornata sulle scene da alcuni mesi per una ricca serie di spettacoli in Europa, a partire dai 15 sold-out nei club del Regno Unito, tra cui anche l’acclamato O2 Academy Brixton.