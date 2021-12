Liam Gallagher al Lucca Summer Festival nel 2022 con i Kasabian

Lucca Summer Festival, i concerti del 6 luglio

I due concerti si svolgeranno nella stessa serata: il 6 luglio 2022 sul palco di Piazza Napoleone. I biglietti per il concerto di Liam Gallagher già in possesso degli spettatori rimarranno validi. L'artista recupererà il concerto già programmato nelle edizioni 2020 e 2021 e poi rinviato causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e arriverà a Lucca un mese dopo i due show sold out a Knebworth Park dove anche in quell’occasione dividerà il palco con i Kasabian che presenteranno il nuovo album in uscita, anticipato nei mesi scorsi dal singolo “Alygatyr”. L’aggiunta dei Kasabian sarà un modo per il Lucca Summer Festival di ringraziare tutti i fan che hanno atteso due anni di vedere questo spettacolo. Nuove disponibilità di biglietti per questo evento sono in vendita sul circuito Ticketone.

Lucca Summer Festival, gli altri ospiti

Il Lucca Summer Festival aprirà il 25 giugno con Nick Mason e i Saucerful of Secrets, originariamente schedulato per il 2020 e poi rinviato al 2021. Il 16 giugno l'evento ospiterà Paolo Conte mentre il 9 luglio toccherà a John Legend nella sua unica data italiana. Il 15 arriverà invece Celine Dion con il suo Courage World Tour. Il cantautore californiano Ben Harper salirà sul palco di Piazza Napoleone domenica 17 luglio accompagnato dagli Innocent Criminals, sua band storica. Il 24 sarà la volta di Brunori Sas. Dopo l’annuncio dei recuperi dei concerti in programma nelle edizioni precedenti, Lucca Summer Festival ha annunciato il primo grande colpo per il cartellone 2022, il 14 luglio: Robert Plant, uno dei più grandi frontman della storia del rock, ed Alison Krauss una delle più importanti e premiate artiste della Country Music, vincitrice di ben 27 Grammy Awards. Plant e Krauss si riuniscono 14 anni dopo il successo del loro storico primo disco insieme Raising Sand (2007) che raggiunse il n.2 nelle classifiche UK, conquistò numerosi dischi di platino e che soprattutto si aggiudicò 6 Grammy Awards tra cui Album of the Year e Record of the Year.