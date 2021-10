Dopo aver annunciato un live a Knebworth, il cantautore presenta il nuovo progetto discografico Condividi:

Cresce l'attesa per il nuovo lavoro da solista di Liam Gallagher, l'ex Oasis che negli ultimi giorni ha condiviso con i fan gli aggiornamenti sul suo prossimo album “C'mon You Know”. Il disco, che uscirà a maggio 2022, sarà suonato dal vivo in un live a Knebworth, in programma per il 4 giugno e che si annuncia imperdibile.



Nel 2022 il terzo album solista approfondimento Liam Gallagher annuncia un concerto a Knebworth: "Sarà biblico" Un album e un mega concerto ma prima ancora un singolo, “Better Days”, il primo estratto dal nuovo disco e che al momento non ha ancora una data di uscita. Scalpitano i fan e, nel frattempo, tengono d'occhio i profili social di Liam Gallagher che sta utilizzando il suo popolare account Twitter ed il suo profilo ufficiale su Instagram, per veicolare gli aggiornamenti delle prossime uscite di una stagione che si annuncia eccitante e ricca di sorprese. La prossima primavera sarà una stagione importante per il cantautore inglese che sta organizzando il suo ritorno sul palco in grande stile con un album di inediti che giunge dopo “All You're Dreaming Of”, brano rilasciato lo scorso natale. “C'mon You Know”, titolo che riprende un'espressione frequente nel parlato di Gallagher, è il terzo album solista dell'idolo del brit pop dopo “As you were” del 2017 e “Why me? Why not.” del 2019.

Rivelati gli ospiti del concerto evento del 4 giugno approfondimento Liam Gallagher, dagli Oasis al nuovo successo da solista. FOTOSTORIA “C'mon You Know” debutterà ufficialmente in commercio e in streaming su tutte le piattaforme il 27 maggio 2022. I fan più accaniti possono accedere al pre-order del disco attraverso lo store nel sito ufficiale dell'artista: store.liamgallagher.com.

Intanto, sul suo profilo Instagram ufficiale, è stata condivisa la cover del disco, con tutti i suoi diversi formati, compreso il vinile. Secondo le informazioni condivise, il pre-order dell'album è collegato al pre-sale dei ticket dell’evento del 4 giugno 2022.

View this post on Instagram Un post condiviso da Liam Gallagher (@liamgallagher) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie