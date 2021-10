Liam Gallagher annuncia un concerto a Knebworth: "Sarà biblico"

I fan del britpop, che contano appassionati per ben più di una generazione, hanno iniziato il conto alla rovescia per il 6 ottobre, quando sarà attivato il pre-order di “C’Mon You Know”, il nuovo album di Liam Gallagher. Ma le notizie non sono finite: l'icona della musica mondiale ha annunciato anche un live per l’estate 2022 a Knebworth.

L'annuncio via Twitter: “Sarà biblico”

Su ticketmaster.co.uk è attivo un timer che segna quanto manca al giorno in cui sarà possibile acquistare i ticket per quello che si annuncia come il concerto più importante della prossima estate musicale nel Regno Unito. La stagione 2022, che segnerà il ritorno on stage delle grandi band ferme a causa delle limitazioni legate al Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), sarà ricordata per il ritorno davanti al suo pubblico di Liam Gallagher, il cantautore ex Oasis, pronto a riprendersi la scena musicale con l'album di inediti “C’Mon You Know”, che debutterà il 27 maggio 2022, e un mega concerto, annunciato per il 4 giugno 2022.

Il live, annunciato in un tweet pubblicato sul suo seguitissimo account social, è stato definito senza mezzi termini da Liam Gallagher “biblico” e non c'è alcun dubbio dal momento che la location annunciata è storica: il concerto-evento si terrà a Knebworth Park, sede dello storico evento del 1996 quando gli Oasis suonarono davanti a duecentocinquantamila persone, in un momento di straordinario successo per la band che ha fatto la storia della musica british. Quel concerto è stato filmato e le immagini fanno parte di un documentario diretto da Jake Scott e prodotto dagli stessi fratelli Gallagher. Knebworth Park è anche la sede di un altro evento musicale da brividi: nello stesso luogo, il 9 agosto 1986 si svolse l'ultimo concerto con la storica formazione dei Queen al completo, con Freddie Mercury al microfono.

Al momento per il live è in programma una prevendita dalle dieci del mattino di giovedì 7 ottobre attiva fino alle nove del mattino dell'8 ottobre, momento in cui sarà aperta la vendita generale con biglietti disponibili per tutti.