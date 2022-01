Liam Gallagher, il nuovo singolo è "Everything’s Electric": info

In concomitanza con l’annuncio della sua partecipazione in veste di performer alla prossima edizione dei Brit Awards – martedì 8 febbraio 2022 alla O2 Arena di Londra – Liam Gallagher ha rilasciato a stampa e social importanti indiscrezioni circa il nuovo album “C’mon You Know”. In particolare, l’ex Oasis avrebbe svelato l’uscita del suo prossimo singolo “ Everything’s Electric ” in programma per venerdì 4 febbraio .

Solo alcuni giorni fa, Liam Gallagher scriveva così su Twitter (dove è sempre molto attivo), in un breve messaggio dedicato ai suoi fan: “Big announcement tmoz”, svelando l’arrivo di importanti news nella giornata successiva. Promessa mantenuta, visto che l’ex Oasis ha raccontato l’arrivo di un nuovo singolo . Si chiamerà “ Everything’s Electric ” e sarà disponibile su tutte le migliori piattaforme per lo streaming musicale e radio internazionali, da venerdì 4 febbraio. Ma soprattutto ha il ruolo di prima vera anticipazione in musica dell’album che verrà. Liam Gallagher è infatti atteso con il suo prossimo progetto da solista che porta il titolo di “C’mon You Know” e ha per il momento un’uscita fissata al 27 maggio 2022. “Mi esibirò con il mio nuovo singolo ‘Everything’s Electric’ sul palco dei Brit Awards di quest’anno. Apprezzerei vedervi interrompere ciò che state facendo in quel momento per applaudirmi”, ha commentato (sempre su Twitter) il cantautore britannico con ironia.

“C’mon You Know” è il nuovo album di Liam Gallagher

Continua l’incredibile carriera degli ex Oasis Noel e Liam Gallagher. Il primo nel progetto decennale al fianco dei suoi High Flying Birds, il secondo come one man stand. È proprio il fratello minore del celebre duo rock britannico che si prepara ad accogliere il suo nuovo album. “C’mon You Know” è il terzo disco da solista di Liam Gallagher - dopo “As You Where” (2017) e “Why Me? Why Not.” (2019) - la cui uscita, in programma per il 27 maggio 2022, sarà tra poco più di due settimane anticipata dalla release del nuovo singolo “Everything’s Electric”. Il cantautore e musicista di Manchester ha inoltre ammesso che nel disco ci sarà anche una canzone intitolata “I Wish I Had More Power”, dedicata al fratello Noel e alla loro strana (e abbastanza burrascosa) relazione. “Sì, è una melodia birichina”, ha detto Liam, “ma è adorabile”.

Liam Gallagher headliner di alcuni concerti nel 2022

Il prossimo disco di LG (significa Liam Gallagher, come piace firmarsi al cantante su Twitter) verrà rilasciato prima di una serie di spettacoli ai quali parteciperà in veste di headliner nel Regno Unito. In particolare, molto atteso è il ritorno dell’ex Oasis a Knebworth Park il prossimo 4 giugno 2022. Luogo denso di significato che per lui e il fratello Noel e per tutto il genere brit-pop e rock degli anni ’90, fu icona di uno dei concerti più grandi e apprezzati di sempre. Nello stesso mese, Gallagher salirà anche sul palco dell'Etihad Stadium di Manchester e dell'Hampden Park di Glasgow, con il supporto di The Streets (Manchester), Goat Girl (presenti in entrambe le date) e Kasabian (Glasgow), con i quali arriverà anche in Italia al Lucca Summer Festival.