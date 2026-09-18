Giorgio Poi, è uscito il singolo Senza colori: testo e significato

Scritta da Giorgio Poi per il teatro e finora eseguita esclusivamente all’interno dello spettacolo da Alissa Jung, Senza Colori esce per la prima volta sulle piattaforme digitali nella versione cantata da Giorgio: “È una canzone tra due fuochi, nata in questa terra di mezzo tra la sua origine e la sua destinazione. Oggi finge di essere un’entità a sé, ma è una bugia a cui non credere”, ha spiegato. Il brano prende il titolo da uno dei racconti della raccolta e ne immagina la storia attraverso la voce della protagonista femminile. Il suo è lo sguardo di una creatura legata a un mondo primordiale, ancora privo di colori, mentre il protagonista maschile è attratto dalla luce e dalla sua improvvisa comparsa. Due modi diversi di guardare e vivere la realtà, che nella canzone diventano anche la distanza tra due esseri che non riescono fino in fondo a appartenere al mondo dell’altro: “il mondo che conosco è senza colori / il tuo non è il mio posto, non ci so stare”.

SENZA COLORI, IL TESTO



Passavamo le notti

abbracciati alle pietre

coi miei occhi negli occhi

hai preso a corrergli dietro

lungo pianure scure sui crinali

dietro deserti grigi e sempre uguali

per me così perfetti, ma per te banali

perché non mi capisci

perché non ci provi.



Il mondo che conosco è senza colori

[?] nel mio posto non ci so stare

nasconderò i miei occhi in fondo ai crateri

per cancellare tutto e non farmi trovare

per cancellare tutto e non farmi trovare



In questo mare di luci

c'è chi non riesce a nuotare

però se scappo via e mi vieni a cercare

sia quel che sia

terremoti e frane

sia quel che sia

muori alti tra di noi

e cieli di porfido e basalto

di pietra pomice e di quarzo



Il mondo che conosco è senza colori

[?] nel mio posto non ci so stare

nasconderò i miei occhi in fondo ai crateri

per cancellare tutto e non farmi trovare

per cancellare tutto e non farmi trovare