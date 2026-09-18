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Giorgio Poi, è uscito il singolo Senza colori: testo e significato

Musica
Credit Carola Cappellari

La canzone nasce per un'opera teatrale e racconta di un figura femminile e una maschile in un mondo primordiale

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Scritta da Giorgio Poi per il teatro e finora eseguita esclusivamente all’interno dello spettacolo da Alissa Jung, Senza Colori esce per la prima volta sulle piattaforme digitali nella versione cantata da Giorgio: “È una canzone tra due fuochi, nata in questa terra di mezzo tra la sua origine e la sua destinazione. Oggi finge di essere un’entità a sé, ma è una bugia a cui non credere”, ha spiegato. Il brano prende il titolo da uno dei racconti della raccolta e ne immagina la storia attraverso la voce della protagonista femminile. Il suo è lo sguardo di una creatura legata a un mondo primordiale, ancora privo di colori, mentre il protagonista maschile è attratto dalla luce e dalla sua improvvisa comparsa. Due modi diversi di guardare e vivere la realtà, che nella canzone diventano anche la distanza tra due esseri che non riescono fino in fondo a appartenere al mondo dell’altro: “il mondo che conosco è senza colori / il tuo non è il mio posto, non ci so stare”.

SENZA COLORI, IL TESTO

Passavamo le notti
abbracciati alle pietre
coi miei occhi negli occhi
hai preso a corrergli dietro
lungo pianure scure sui crinali
dietro deserti grigi e sempre uguali
per me così perfetti, ma per te banali
perché non mi capisci
perché non ci provi.

Il mondo che conosco è senza colori
[?] nel mio posto non ci so stare
nasconderò i miei occhi in fondo ai crateri
per cancellare tutto e non farmi trovare
per cancellare tutto e non farmi trovare

In questo mare di luci
c'è chi non riesce a nuotare
però se scappo via e mi vieni a cercare
sia quel che sia
terremoti e frane
sia quel che sia
muori alti tra di noi
e cieli di porfido e basalto
di pietra pomice e di quarzo

Il mondo che conosco è senza colori
[?] nel mio posto non ci so stare
nasconderò i miei occhi in fondo ai crateri
per cancellare tutto e non farmi trovare
per cancellare tutto e non farmi trovare

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