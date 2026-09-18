Grey's Anatomy, la 23esima stagione cambia tutto dopo le (clamorose) uscite di scenaSerie TV
Il medical drama più longevo della televisione riparte dopo l'addio di due volti storici, Owen Hunt e Teddy Altman, e si prepara a ridisegnare gli equilibri del Grey Sloan Memorial tra ritorni attesi e nuovi ingressi
Il Grey Sloan Memorial è pronto a riaprire le sue porte. Grey's Anatomy torna con la sua ventitreesima stagione, negli Stati Uniti dal 15 ottobre, ma lo fa dopo un finale che ha lasciato il segno e che promette di cambiare profondamente i rapporti tra i protagonisti. Al centro della svolta c'è l'uscita di scena di due personaggi amatissimi dal pubblico.
L'addio di Owen e Teddy che riscrive gli equilibri
Nel finale della ventiduesima stagione, andato in onda lo scorso maggio, il Grey Sloan ha salutato una delle sue coppie più iconiche: Owen Hunt e Teddy Altman, interpretati da Kevin McKidd e Kim Raver, presenti nella serie rispettivamente dalla quinta e dalla sesta stagione.
Dopo un momento drammatico che ha rischiato di costare la vita a Owen, i due si sono ritrovati, hanno scelto di lasciare l'ospedale e si sono trasferiti a Parigi per una nuova opportunità professionale di Teddy.
La showrunner Meg Marinis ha spiegato che la decisione è nata guardando al punto in cui si trovavano i due personaggi, con la volontà di regalare loro un lieto fine. Un addio in punta di piedi, ma capace di aprire un vuoto importante nel gruppo di medici.
Chi torna e chi arriva al Grey Sloan
Nonostante gli addii, la nuova stagione può contare sulla sua memoria storica. Tornano infatti Chandra Wilson e James Pickens Jr., nei panni di Miranda Bailey e Richard Webber, gli unici due volti presenti fin dal primo episodio del 2005. Confermati anche Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Chris Carmack e la generazione più giovane di camici bianchi, sempre più centrale nelle trame.
Ellen Pompeo continuerà a interpretare Meredith Grey con una presenza limitata, mantenendo anche il ruolo di voce narrante e produttrice esecutiva. Tra le novità spicca invece l'arrivo di James Wolk, noto per Mad Men, che vestirà i panni di Seth Norton, un chirurgo diventato imprenditore destinato a rappresentare una nuova minaccia esterna per l'ospedale.
Quando esce e cosa aspettarsi
Grey's Anatomy 23 debutta negli Stati Uniti il 15 ottobre 2026 su ABC, nella consueta collocazione del giovedì sera, con Meg Marinis alla guida per il quarto anno consecutivo. La serie, ideata da Shonda Rhimes, conferma il proprio primato di medical drama più longevo della televisione americana, superando la soglia dei 475 episodi complessivi. La nuova stagione riprenderà i fili lasciati in sospeso nel finale, dando ancora più spazio ai nuovi protagonisti del Grey Sloan.