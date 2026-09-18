Il medical drama più longevo della televisione riparte dopo l'addio di due volti storici, Owen Hunt e Teddy Altman, e si prepara a ridisegnare gli equilibri del Grey Sloan Memorial tra ritorni attesi e nuovi ingressi

Il Grey Sloan Memorial è pronto a riaprire le sue porte. Grey's Anatomy torna con la sua ventitreesima stagione, negli Stati Uniti dal 15 ottobre, ma lo fa dopo un finale che ha lasciato il segno e che promette di cambiare profondamente i rapporti tra i protagonisti. Al centro della svolta c'è l'uscita di scena di due personaggi amatissimi dal pubblico.

L'addio di Owen e Teddy che riscrive gli equilibri

Nel finale della ventiduesima stagione, andato in onda lo scorso maggio, il Grey Sloan ha salutato una delle sue coppie più iconiche: Owen Hunt e Teddy Altman, interpretati da Kevin McKidd e Kim Raver, presenti nella serie rispettivamente dalla quinta e dalla sesta stagione.

Dopo un momento drammatico che ha rischiato di costare la vita a Owen, i due si sono ritrovati, hanno scelto di lasciare l'ospedale e si sono trasferiti a Parigi per una nuova opportunità professionale di Teddy.

La showrunner Meg Marinis ha spiegato che la decisione è nata guardando al punto in cui si trovavano i due personaggi, con la volontà di regalare loro un lieto fine. Un addio in punta di piedi, ma capace di aprire un vuoto importante nel gruppo di medici.