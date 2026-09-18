Dolly Parton ha accettato l'Americana Award in un video postumo

Il 16 settembre 2026, durante la cerimonia dell’ Americana Music Honors & Awards al Ryman Auditorium di Nashville , in Tennessee, le luci si sono abbassate e, a sorpresa, Dolly Parton , la regina del country scomparsa il 25 agosto 2026 all’età di 80 anni a causa di un tumore , è apparsa sul maxischermo in un video per accettare il premio postumo alla carriera . Non è stato specificato quando la cantautrice abbia girato il filmato, ma è presumibile che le riprese siano state effettuate in estate. Nelle immagini, Parton appare rilassata, vivace e piena di energia. “Be’, ciao, sono Dolly, e sono onorata di ricevere il Lifetime Achievement Award dell’Americana Music Association. Voglio dire, la musica roots, o quella che ora viene chiamata musica americana, è quella con la quale sono cresciuta suonando nelle Smoky Mountains. È la stessa musica che mi ha riportata nell’East Tennessee nel 1997 per scrivere e registrare il mio album Hungry Again”, ha detto nel discorso di accettazione. “E quel progetto ha davvero aperto le porte a una serie di album bluegrass e acustici che hanno cambiato il corso della mia carriera in molti modi. Ora, nuovi fan hanno scoperto questi album, nuove comunità di appassionati di musica americana li hanno accolti a braccia aperte e, ripensandoci, vedo quest'epoca della mia carriera come una sorta di rinascita musicale”. Ha concluso: “E voglio ringraziare tutti all'AMA per avermi conferito questo premio. È un grande onore, davvero. E sappiate che vi vorrò sempre bene”. L'annuncio del premio alla carriera a Dolly Parton è arrivato solo nel mese di settembre 2026, ma era probabilmente nell'aria da tempo.

L'OMAGGIO DI EMMYLOU HARRIS

Il discorso di accettazione di Dolly Parton è stato preceduto da un’introduzione della cantautrice statunitense Emmylou Harris, che ha collaborato con l’artista all’album Trio insieme a Linda Ronstadt. “Solo poche settimane fa è successo qualcosa di assolutamente impensabile: Dolly Parton ci ha lasciati. Ma durante la sua vita, questa piccola, straordinaria donna ha reso il mondo un posto migliore, più luminoso e più gentile”, ha detto Harris tra gli applausi. "Una delle tante perle di saggezza – Dolly le avrebbe chiamate strass – che ci ha trasmesso era il suo motto in quattro punti: sogna di più, impara di più, prenditi cura di più, sii di più", ha proseguito. "Dolly era di più fin dall'inizio. Più di quanto chiunque le avesse dato crescendo in povertà a Locust Ridge, nel Tennessee, quarta di 12 figli. Più della precoce bambina di 10 anni che cantava in un programma televisivo locale. Più di una semplice bella donna che si trasferiva a Nashville con la sua chitarra. E certamente più della “bionda svampita” di cui cantava, ma che non è mai stata”. Ha aggiunto: “Nel 1967, Dolly aveva avuto un ottimo inizio per realizzare il suo grande sogno quando aveva ottenuto un ingaggio come cantante di supporto per Porter Wagoner. Ve li ricordate? I loro duetti ebbero un grande successo nello show e nelle classifiche, ma Dolly non era la spalla di nessuno. Voleva di più e si meritava di più, e si impegnò per ottenerlo, sempre, sempre, alle sue condizioni. E sappiamo tutti cosa succedeva quando Dolly si prefissava un obiettivo. Non solo ci riusciva, ma ampliava i confini di ciò che un musicista poteva essere”. Ha quindi celebrato l’artista, che “era una star della musica country, poi una pop star, poi un'icona globale. È stata una delle nostre più grandi autrici di canzoni di tutti i tempi, ma brillava altrettanto intensamente sul palco. Ha illuminato lo schermo televisivo e poi quello cinematografico. La sua voce, incredibilmente bella e pura, proveniente dalle montagne, poteva farci piangere e poi farci ridere a crepapelle con una battuta ben piazzata, a volte un po' osé”. Del resto, “non c'era niente che Dolly non potesse fare, e lo faceva. Ha aperto Dollywood, un parco a tema che continua a dare un vero impulso all'economia della zona in cui è cresciuta...Ha creato un fondo di soccorso che ha aiutato centinaia di famiglie a riprendersi dopo gli incendi che hanno devastato il Tennessee orientale una decina di anni fa. Tutti li ricordiamo. E ha salvato vite in tutto il mondo finanziando la ricerca che ha portato allo sviluppo di un vaccino contro il COVID. Sì, davvero. Ma la cosa che le stava più a cuore era la sua Imagination Library. Finora ha distribuito oltre 300 milioni di libri gratuiti, dimostrando ai bambini di tutto il paese che possono sognare di più ed essere di più.” Ha concluso: “Addio, Dolly, che Dio ti accompagni e grazie di tutto”.