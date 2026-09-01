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Spettacolo

Uno dei tanti motivi per cui “ameremo sempre” Dolly Parton

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Quando Dolly Parton disse no a Elvis Presley: la storia dietro un copyright da milioni di dollari. L'addio a una leggenda amata da tutti riaccende i riflettori su quel rifiuto storico al Colonnello Parker. Un gesto d'indipendenza che parla al mercato musicale odierno

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