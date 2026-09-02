Dolly Parton, dopo la morte vandalizzata la stella sulla Walk of Fame

La stella dedicata alla star è stata graffiata e il suo nome risulta danneggiato. Il riconoscimento, che dopo la scomparsa dell’artista era diventato spontaneamente un luogo di commemorazione, è ora sottoposto a lavori di riparazione. La segnalazione è arrivata attraverso i social Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A pochi giorni dalla morte di Dolly Parton, uno dei simboli più visibili della sua fama è finito nel mirino di un atto vandalico. La stella dedicata alla cantante sulla Hollywood Walk of Fame è stata infatti graffiata e il suo nome risulta danneggiato, proprio mentre quel luogo era diventato uno dei punti di ritrovo per i fan desiderosi di renderle omaggio dopo la scomparsa. La notizia ha suscitato particolare attenzione perché il riconoscimento era stato trasformato spontaneamente in un piccolo memoriale dedicato alla star della musica country, morta il 25 agosto all’età di 80 anni. Nei giorni successivi alla sua morte, infatti, la stella era stata ricoperta di testimonianze d’affetto. Ammiratori arrivati sulla Walk of Fame avevano lasciato fiori, fotografie, candele, messaggi scritti a mano e altri ricordi in memoria di Parton. Proprio in questo contesto è comparsa la segnalazione del danneggiamento, diffusa inizialmente attraverso fotografie e video pubblicati sui social. Le immagini mostravano numerosi graffi sulla superficie della stella e il nome della cantante apparentemente rovinato. La Hollywood Chamber of Commerce ha quindi confermato l’accaduto e avviato le procedure per il ripristino del riconoscimento.

I lavori sulla Walk of Fame “Avevano segnalato sui social che la stella era stata vandalizzata con numerosi graffi. Dalla fotografia che avevano pubblicato, sembra effettivamente che la stella sia stata vandalizzata con dei graffi”, ha confermato a Entertainment Weekly un portavoce della Hollywood Chamber of Commerce. Per consentire l’intervento, i fiori lasciati dai fan sono stati rimossi nella mattinata di lunedì 31 agosto 2026. Le operazioni di riparazione sono iniziate martedì 1° settembre. “Questo intervento era stato programmato alla fine della scorsa settimana e la squadra ha appena completato la prima parte dei lavori”, ha spiegato il portavoce. “La riparazione della stella è attualmente in corso ed è affidata all’Hollywood Historic Trust, che si occupa della manutenzione e delle riparazioni delle stelle sulla Walk of Fame. La stella dovrà asciugarsi e venerdì sarà lucidata, così che i fan possano tornare a vederla”. Anche l’Hollywood Historic Trust ha annunciato sui social la sostituzione della stella, accompagnando l’aggiornamento con una fotografia dei lavori: “L’Hollywood Historic Trust e la Hollywood Chamber of Commerce sono orgogliosi di onorare l’eredità di Dolly Parton con la sostituzione della sua stella. La nuova stella sarà visibile questo venerdì”. Approfondimento Uno dei tanti motivi per cui “ameremo sempre” Dolly Parton

Dolly Parton e le due stelle Il rapporto di Dolly Parton con la Walk of Fame risale al giugno 1984. La sua prima stella si trova al 6712 di Hollywood Boulevard, a Los Angeles, e fu dedicata durante la stessa cerimonia nella quale venne celebrato Sylvester Stallone. I due attori stavano allora promuovendo il film Rhinestone. Quattordici anni dopo arrivò un secondo riconoscimento. Nel giugno 2018 Parton ottenne infatti una nuova stella insieme a Emmylou Harris e Linda Ronstadt, in omaggio al loro album collaborativo Trio, pubblicato nel 1987. Con questo riconoscimento diventò la prima donna del XXI secolo ad avere due stelle sulla Walk of Fame. All’epoca Parton aveva commentato con ironia il doppio riconoscimento: “Sono così emozionata di avere una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Beh, non solo io, ma insieme a due delle mie migliori amiche, Linda Ronstadt ed Emmylou Harris, per Trio”. Poi aveva scherzato sulla particolarità del traguardo: “Ora mi dicono che sono la prima persona di questo secolo, la prima donna, ad avere due stelle. Naturalmente è naturale. Mi piace fare le cose a coppie, se capite cosa intendo”. E aveva concluso: “Ma sono davvero emozionata, quindi grazie”. Approfondimento Harry Styles omaggia Dolly Parton al concerto al Madison Square Garden