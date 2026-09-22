Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mariah Carey annuncia il Christmastime Tour: tutte le date

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Mariah Carey è tra le artiste più iconiche e amate a livello internazionale. Nel corso degli anni la cantautrice statunitense ha stabilito numerosi record influenzando il mondo discografico e non solo. Tra i suoi album ricordiamo Emotions, Butterfly, The Emancipation of Mimi e Memoirs of an Imperfect Angel

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo giorni di indiscrezioni, Mariah Carey (FOTO) ha finalmente confermato il suo atteso ritorno sul palco. Il 27 novembre la cantautrice statunitense darà il via al Christmastime Tour con lo spettacolo in scena all’Utility Arena di Birmingham. Annunciati altri tre concerti.

mariah carey, le date del Christmastime Tour 2026

La regina del Natale è pronta a dare il via alle celebrazioni. Mariah Carey ha annunciato gli appuntamenti live del Christmastime Tour. Grande entusiasmo da parte dei fan. Venerdì 27 novembre l’artista statunitense porterà la sua musica sul palco dell’Utility Arena di Birmingham. In seguito, la cantante sarà in concerto a Londra, Manchester e Malta. Stando a quanto comunicato dall’artista tramite un post sul suo profilo Instagram da oltre quattordici milioni di follower, i biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 25 settembre. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • venerdì 27 novembre, Birmingham - Utility Arena
  • lunedì 30 novembre, Londra - The O2 Arena
  • mercoledì 2 dicembre, Manchester - Co-op Live
  • martedì 8 dicembre, Malta - MFCC

Approfondimento

Olimpiadi 2026, Mariah Carey canta Modugno alla cerimonia di apertura

Mariah Carey è tra le artiste più iconiche e amate a livello internazionale. Nel corso degli anni la cantautrice ha stabilito numerosi record influenzando il settore discografico e non solo. Tra i suoi album ricordiamo Emotions, Butterfly, The Emancipation of Mimi e Memoirs of an Imperfect Angel. Per quanto riguarda i singoli, spazio a Vision of Love, Hero, Without You, Fantasy, Honey, It's Like That, We Belong Together e Obsessed. Impossibile non citare All I Want for Christmas Is You, arrivato a oltre due miliardi e mezzo di riproduzioni su Spotify.

 

Nel settembre dello scorso anno Mariah Carey ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico Here for It All contenente anche i singoli Type Dangerous e Sugar Sweet con Shenseea e Kehlani.

Approfondimento

Maria Carey, il nuovo record: 100 settimane al primo posto in America
FOTOGALLERY

©Getty

mariah carey
1/12
Approfondimenti

L'album “Mariah Carey” compie 35 anni, tutti i successi della cantante

Il 12 giugno 1990 usciva l'omonimo primo disco in studio dell'iconica artista statunitense, un esordio che con 15 milioni di copie vendute ha contribuito a lanciarla nel firmamento del pop e della popular music mondiale. Da 'All I Want for Christmas Is You' a 'We belong together', ecco i principali trionfi che hanno segnato la sua carriera

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Vanessa Incontrada svela l'abito da sposa per matrimonio con Laurini

Spettacolo

Dopo quasi vent’anni di amore sta arrivando il momento del grande passo. Le nozze saranno...

Sfera Ebbasta è tornato con Lontano, il brano tratto da Purosangue

Musica

Il 27 gennaio Sfera Ebbasta alzerà il sipario sul nuovo tour con lo spettacolo in scena al...

Doc nelle tue mani, nella stagione 4 anche la moglie di Luca Argentero

Serie TV

L’amore entra in corsia e la vita privata si intreccia con quella professionale. Mentre una nuova...

Milano Fashion Week, la sfilata Prada Primavera/Estate 2027. FOTO

Spettacolo

Miuccia Prada e Raf Simons tornano al minimalismo di fine anni Novanta e all'opulenza dei ricami...

14 foto

Ligabue all'Arena di Verona, la possibile scaletta del concerto

Musica

Dopo l'atteso spettacolo all’Arena di Verona, venerdì 25 settembre il cantautore porterà la sua...

Spettacolo: Per te