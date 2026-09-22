Mariah Carey annuncia il Christmastime Tour: tutte le date

Mariah Carey è tra le artiste più iconiche e amate a livello internazionale. Nel corso degli anni la cantautrice statunitense ha stabilito numerosi record influenzando il mondo discografico e non solo. Tra i suoi album ricordiamo Emotions, Butterfly, The Emancipation of Mimi e Memoirs of an Imperfect Angel

La regina del Natale è pronta a dare il via alle celebrazioni. Mariah Carey ha annunciato gli appuntamenti live del Christmastime Tour. Grande entusiasmo da parte dei fan. Venerdì 27 novembre l’artista statunitense porterà la sua musica sul palco dell’Utility Arena di Birmingham . In seguito, la cantante sarà in concerto a Londra , Manchester e Malta . Stando a quanto comunicato dall’artista tramite un post sul suo profilo Instagram da oltre quattordici milioni di follower, i biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 25 settembre. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

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Mariah Carey è tra le artiste più iconiche e amate a livello internazionale. Nel corso degli anni la cantautrice ha stabilito numerosi record influenzando il settore discografico e non solo. Tra i suoi album ricordiamo Emotions, Butterfly, The Emancipation of Mimi e Memoirs of an Imperfect Angel. Per quanto riguarda i singoli, spazio a Vision of Love, Hero, Without You, Fantasy, Honey, It's Like That, We Belong Together e Obsessed. Impossibile non citare All I Want for Christmas Is You, arrivato a oltre due miliardi e mezzo di riproduzioni su Spotify.

Nel settembre dello scorso anno Mariah Carey ha pubblicato il suo ultimo progetto discografico Here for It All contenente anche i singoli Type Dangerous e Sugar Sweet con Shenseea e Kehlani.