Venerdì 6 febbraio Mariah Carey si è esibita su palco dello stadio San Siro nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina in programma fino al 22 febbraio. L’artista statunitense ha omaggiato l’Italia sulle note del brano Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno.

Presentato in gara al Festival di Sanremo nel 1958, Nel blu, dipinto di blu è divenuto uno dei brani italiani più famosi al mondo. La canzone ha vinto i premi Record of the Year e Song for the Year alla prima edizione dei Grammy Awards.

Dopo un’apertura emozionante che ha omaggiato la creatività italiana, Mariah Carey ha conquistato il centro del palco dello stadio San Siro di Milano. Decine di migliaia di persone presenti. La cantante ha ammaliato tutti con un’esibizione sulle note del brano Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno . Successivamente, l’artista ha proposto Nothing is Impossible, canzone simbolo dello spirito sportivo. Il pubblico ha salutato l'artista con un caloroso applauso.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina ha ufficialmente dato il via alla manifestazione sportiva in programma fino al 22 febbraio in cui atleti da tutto il mondo si misureranno negli sport invernali. Questo grande evento inaugurale ha visto numerosi volti italiani e internazionali calcare il palco della Scala del calcio. Laura Pausini ha intonato l’Inno di Mameli, mentre Matilda De Angelis ha omaggiato la creatività italiana. Presente anche Vittoria Ceretti nel tributo a Giorgio Armani, simbolo di eleganza a livello internazionale.

Mariah Carey (FOTO) è tra le artiste più iconiche e famose nella storia della musica. Nel corso degli anni la cantante ha venduto milioni di copie divenendo un simbolo del pop e non solo. Citiamo grandi successi come We Belong Together, Emotions, Whitout You e All I Want For Christmas Is You.