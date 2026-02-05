Olimpiadi invernali di Milano Cortina, star alla cerimonia di apertura

5/25 ©Getty

Andrea Bocelli, che ha pubblicato 23 album e ha venduto oltre 90 milioni di dischi, ha anche calcato importanti palchi internazionali, come in occasione del concerto per l’incoronazione di re Carlo III. Ha inoltre cantato davanti alla regina Elisabetta II e al 75° anniversario della Costituzione italiana a Roma nel 2023. Ha collaborato con artisti di fama mondiale, come Karol G e Chris Stapleton, e ha interpretato brani in lingua italiana, inglese, francese e spagnola. La performance alla cerimonia olimpica combinerà spettacolo e valori olimpici.

Andrea e Matteo Bocelli con Snoop Dogg allo show di Natale NFL