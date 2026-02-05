Olimpiadi invernali di Milano Cortina, star alla cerimonia di apertura

Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO
I Giochi Olimpici saranno inagurati il 6 febbraio. Attese le performance di personalità del mondo del cinema e della musica, incluse quelle di Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Snoop Dogg (già tedoforo a Gallarate) e, forse, Vittoria Ceretti per un omaggio a Giorgio Armani. Voci - non confermate - anche su Jannik Sinner ("controllore" per un giorno insieme a Bebe Vio) e Dua Lipa