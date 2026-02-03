Sono stati incoronati a New York i sosia non ufficiali delle due star protagoniste dello show ambientato nel mondo dell'hockey, fenomeno televisivo del momento Oltreoceano. All'evento, aspiranti sosia in divisa sportiva e bastoni. E centinaia di fan scatenati

Da quando ha debuttato nel Nordamerica lo scorso novembre, Heated Rivalry è diventato un fenomeno popolarissimo il cui successo va ben oltre il piccolo schermo.

La prova che sia serie televisiva più chiacchierata in questo momento sta nel fatto che nel giro della stessa settimana siano stati organizzati nel mondo ben due contest di sosia dei due attori protagonisti: lo statunitense Connor Storrie e il candese Hudson Williams.

A New York e a Sydney centinaia di fan dello show di si sono riuniti spontaneamente per assistere alla selezione dei sosia delle due giovani star. I premi in palio erano naturalmente simbolici. A New York ai vincitori sono stati assegnati 50 dollari.



Connor Storrie ed Hudson Williams star in pochi mesi Su TikTok, Instagram e X è scoppiata la "Heated Rivalry-mania" ma non serve passare le ore a scrollare i social media per capire che lo show ha creato già una base di fan globale molto solida.

Da quando la serie televisiva ha debuttato con gli episodi della prima stagione negli States nelle ultime settimane dello scorso anno, anche i suoi protagonisti hanno fatto rapidamente il passaggio da giovani artisti semisconosciuti a star richiestissime.

Se Hudson Williams ha sfilato alla Milano Fashion Week, Connor Storrie è già sommerso di copioni (in molti lo vorrebbero nel sequel di Dirty Dancing, data la somiglianza fisica con lo scomparso Patrick Swayze).

Insieme sono andati ovunque: dai salotti televisivi a stelle e strisce più seguiti, ai Golden Globes (come presentatori di uno dei premi), a Feltre, in provincia di Belluno, dove hanno sorretto la torcia olimpica in veste di tedofori per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

A New York, dove lo scorso fine settimana si è tenuto il contest di sosia non ufficiale dei due attori, i veri Hudson William e Connor Storrie non si sono presentati e forse è stato un bene, perché già così i fan si sono radunati a centinaia al Mercer Playground nel Greenwich Village animando un altrimenti noioso pomeriggio di gennaio.

L'evento è stato tutto a tema con la serie e i partecipanti sono arrivati con le magliette delle squadre dei due protagonisti, Shane Hollander ed lya Rozanov, e bastoni da hockey.

Ryan Heffernan, 25 anni, ha vinto come sosia di Shane Hollander (Hudson Williams), mentre il 28enne Tyler Gaul è stato nominato sosia di Ilya Rozanov (Connor Storrie).

Il primo ha dichiarato al New York Post di essere andato al contest certo di vincere perché da quando in tv è arrivato Heated Rivalry lo fermano tutti per dirgli che somiglia tantissimo a una delle sue star.

Prima di incoronare i vincitori, i partecipanti si sono dovuti sfilare la maglietta. Nello show i due protagonisti fanno sfoggio di fisici super allenati e gli aspiranti sosia dovevano rispondere anche di questo, almeno un po'. Leggi anche A Oakland si è svolto un contest di sosia di Zendaya

I contest di sosia, un fenomeno globale da qualche anno Gaul, che ha vinto come sosia di Connor Storrie, invece, è andato al contest spinto dalla sua ragazza, grande fan dello show che, a quanto pare è seguitissimo tra le donne, specie tra quelle più adulte - ai Golden Globes i due attori hanno scherzato sul fatto che magari non tutti nella sala avevano visto la serie ma le mamme e le loro figlie certamente sì.

I vincitori hanno fatto anche qualche commento sulla serie, particolarmente apprezzata anche dal pubblico maschile per il mondo in cui viene trattato il mondo dello sport e la vita sentimentale degli atleti, spesso vittime di pregiudizi di genere amplificati dal giudizio sulle relazioni che possono nascere tra loro.

A Sydney il contest, nato spontaneamente su iniziativa di alcuni fan su TikTok, ha dovuto cambiare location all'ultimo minuto poiché si prevedeva una massiccia partecipazione di persone.

I contest di personaggi famosi sono diventati popolari tra i fan delle celebrity negli ultimi anni.

Il primo ad aver avuto una certa risonanza mediatica è stato quello di New York dedicato ai sosia di Timothée Chalamet, evento dell'autunno del 2024 a cui si presentò il vero Chalamet in carne ed ossa.

C'è stato poi quello dei sosia di Paul Mescal in Irlanda, quello delle sosia di Zendaya in California, quello dei sosia di Jeremy Allen White e di Pedro Pascal, tutti volti di Hollywood così popolari da attirare i fan anche quando in gioco ci sono persone a loro somiglianti.

I contest, sempre legati a premi simbolici o divertenti, hanno avuto in qualche caso premi più significativi.

Glen Powell ha promosso in Texas un contest per trovare il suo sosia a cui avrebbe offerto una piccola parte in uno dei suoi film. Ma non sempre le star sono coinvolte in queste iniziative, anzi, quasi mai. Il contest è giusto un pretesto per riunirsi con altre persone con cui condividere una passione per una star o per due, come nel caso dell'evento dedicato ad Heated Rivalry.

