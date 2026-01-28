Dirty Dancing, l'arrivo del sequel è ufficiale

l mito di Dirty Dancing si prepara a fare un ritorno sul grande schermo con Jennifer Grey nuovamente nei panni di Frances “Baby” Houseman, pronta a conquistare il pubblico con il suo celebre mambo. Dopo anni di attesa, Lionsgate ha ufficialmente annunciato la realizzazione del sequel, affidandone la produzione ai veterani Nina Jacobson e Brad Simpson, noti per il successo di The Hunger Games e Crazy Rich Asians. La sceneggiatura sarà firmata da Kim Rosenstock, candidata agli Emmy e ai Golden Globe e vincitrice del Humanitas Prize 2025 per Dying for Sex. La produzione dovrebbe partire entro la fine dell’anno.

Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha sottolineato l’importanza di un team d’eccezione per onorare la memoria del film originale: “Dirty Dancing resta amato oggi come lo era al momento della sua uscita, e sapevamo che solo un gruppo molto speciale di persone avrebbe potuto convincere i fan a tornare a Kellerman’s. Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo riunito la squadra perfetta per portare avanti questo film insieme a Jennifer Grey”.

Fogelson ha aggiunto: “Non ci sono produttori migliori per questo film dei nostri partner di lunga data Nina e Brad, e siamo altrettanto entusiasti di avere Kim a bordo per la scrittura. Con questo super team al completo, procediamo a pieno ritmo affinché sia i fan storici sia un nuovo pubblico possano riscoprire la magia, la musica e l’emozione di Dirty Dancing in un nuovo film pensato per il grande schermo”.