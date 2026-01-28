Dirty Dancing, l'arrivo del sequel è ufficiale

Il mito generato dal film cult del 1987 si prepara a fare un ritorno sul grande schermo con Jennifer Grey nuovamente nei panni di Frances “Baby” Houseman, pronta a conquistare il pubblico con il suo celebre mambo. Dopo anni di attesa, Lionsgate ha ufficialmente annunciato la realizzazione del seguito, affidandone la produzione ai veterani Nina Jacobson e Brad Simpson, noti per il successo di The Hunger Games e Crazy Rich Asians. La produzione dovrebbe partire entro la fine dell’anno
l mito di Dirty Dancing si prepara a fare un ritorno sul grande schermo con Jennifer Grey nuovamente nei panni di Frances “Baby” Houseman, pronta a conquistare il pubblico con il suo celebre mambo. Dopo anni di attesa, Lionsgate ha ufficialmente annunciato la realizzazione del sequel, affidandone la produzione ai veterani Nina Jacobson e Brad Simpson, noti per il successo di The Hunger Games e Crazy Rich Asians. La sceneggiatura sarà firmata da Kim Rosenstock, candidata agli Emmy e ai Golden Globe e vincitrice del Humanitas Prize 2025 per Dying for Sex. La produzione dovrebbe partire entro la fine dell’anno.
Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha sottolineato l’importanza di un team d’eccezione per onorare la memoria del film originale: “Dirty Dancing resta amato oggi come lo era al momento della sua uscita, e sapevamo che solo un gruppo molto speciale di persone avrebbe potuto convincere i fan a tornare a Kellerman’s. Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo riunito la squadra perfetta per portare avanti questo film insieme a Jennifer Grey”.
Fogelson ha aggiunto: “Non ci sono produttori migliori per questo film dei nostri partner di lunga data Nina e Brad, e siamo altrettanto entusiasti di avere Kim a bordo per la scrittura. Con questo super team al completo, procediamo a pieno ritmo affinché sia i fan storici sia un nuovo pubblico possano riscoprire la magia, la musica e l’emozione di Dirty Dancing in un nuovo film pensato per il grande schermo”.
L’eredità di un classico
Il primo Dirty Dancing, ambientato nei Catskills e incentrato sull’amore tra una teenager interpretata da Jennifer Grey e il suo istruttore di ballo Patrick Swayze, debuttò al Festival di Cannes il 12 maggio 1987 e uscì nelle sale cinematografiche nell’estate dello stesso anno, incassando oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel 2024, il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Library of Congress degli Stati Uniti come opera “culturalmente, storicamente o esteticamente significativa”.
La colonna sonora, che comprendeva il brano vincitore di Grammy e Oscar (I’ve Had) The Time of My Life, rimase per 18 settimane in cima alla classifica Billboard e ottenne 14 dischi di platino. Da allora, il franchise si è arricchito di una serie televisiva del 1988 con Swayze, numerosi reality show a tema danza, il prequel del 2004 Dirty Dancing: Havana Nights, una produzione teatrale e un adattamento musicale per la televisione del 2017.
Lo sviluppo del sequel
Il nuovo film di Dirty Dancing era stato annunciato nel 2020 con Jennifer Grey confermata come protagonista e produttrice esecutiva. Tuttavia, la release originariamente prevista per il 2024 è stata posticipata a causa degli scioperi a Hollywood. Jonathan Levine, inizialmente designato alla regia, resterà coinvolto come produttore esecutivo.
Jennifer Grey ha commentato il ritorno al ruolo di Baby con emozione: “Il ruolo di Baby ha sempre occupato un posto molto profondo e significativo nel mio cuore, così come in quello di tanti fan nel corso degli anni. Mi sono spesso chiesta dove avremmo trovato Baby anni dopo e come sarebbe stata la sua vita, ma ci è voluto tempo per riunire le persone giuste a cui affidare il compito di costruire sull’eredità del film originale… e sono felice di poter dire che sembra che l’attesa stia per finire”.
Il contributo di Jacobson, Simpson e Rosenstock
Jacobson e Simpson, attualmente impegnati nella produzione di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping per Lionsgate, previsto nelle sale il 20 novembre, porteranno la loro esperienza da vincitori di Emmy e PGA anche nel sequel di Dirty Dancing. La coppia sarà inoltre produttore esecutivo della serie FX di Ryan Murphy Love Story: John F. Kennedy, Jr. and Carolyn Bessette, insieme a Rosenstock.
“Dirty Dancing è uno di quei film che conserva la stessa carica emotiva, esaltante e ribelle di quando uscì,” ha dichiarato Jacobson a nome del partner Simpson. “Lavorare con Jennifer Grey e Lionsgate su questo sequel è una gioia autentica per Brad e per me. Ci sentiamo molto fortunati di essere stati invitati di nuovo a Kellerman’s per un’ulteriore danza”.
Kim Rosenstock, co-creatrice della serie di successo Hulu Dying for Sex, con protagoniste Michelle Williams e Jenny Slate, vanta una carriera consolidata come autrice e produttrice in serie come Only Murders in the Building, GLOW, Single Parents e New Girl. È rappresentata da WME, Mosaic e Johnson Shapiro Slewett & Kole.
Il progetto sarà supervisionato per Lionsgate da Meredith Wieck e Maria Ascanio, mentre Phil Strina ha curato gli accordi per la compagnia.
