7 curiosità su Dirty Dancing, stasera in tv

Dirty Dancing - Balli proibiti, film del 1987 con Patrick Swayze e Jennifer Gray, va in onda su Rai 1 mercoledì 30 aprile. Ecco qualche curiosità sul film, diventato un vero e proprio cult.

1. Il titolo

Il titolo del film rischiò di essere cambiato in I Was a Teenage Mambo Queen. Il motivo? Le autorità confiscarono i quotidiani al confine canadese, poiché credevano che Dirty Dancing fosse un film porno.

2. Gli attori

Per la parte di Johnny Castle, poi andata a Patrick Swayze, furono presi in considerazione Billy Zane, Benicio Del Toro e Val Kilmer. Swayze prevalse per la sua esperienza nella danza, ma fu sul punto di rifiutare per via di un brutto incidente al ginocchio subito a Broadway.

3. Le attrici

Prima che Jennifer Grey fosse scelta per il ruolo di Baby, Sarah Jessica Parker e Winona Ryder fecero un provino. Grey rivelò in seguito al New York Times di aver ricevuto 50mila dollari per il film.

4. Una storia vera

Dirty Dancing è tratto da una storia vera. O, meglio, la sceneggiatrice Eleanor Bergstein ha deciso di raccontare la storia di quando, da adolescente, si innamorò di un ballerino del resort di Catskill Mountains in cui si trovava.

5. L'assenza di chimica

L'alchimia che si percepisce guardando Patrick Swayze e Jennifer Grey in realtà è frutto di finzione. L'attrice, infatti, detestava il compagno di set dai tempi di Alba rossa. Durante una coreografia, Swayze si infastidì per le continue risate di Grey. La scena, non prevista inizialemente, è poi diventata una delle più amate.