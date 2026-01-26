È polemica sulla presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il 6 febbraio, a San Siro. La Lega attacca: "È una notizia sconcertante", affermano alcune fonti. "È davvero incredibile ritrovarsi alla cerimonia di apertura un odiatore di Israele e del centrodestra, già protagonista di scene imbarazzanti e volgari. L'Italia e i Giochi meritano un artista, non un fanatico proPal", aggiungono. Il riferimento del Carroccio è a Sanremo 2024, quando il cantautore era finito tra le polemiche per aver detto "stop al genocidio" di Gaza. Ma sul caso, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha già precisato: "Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono" centrate "sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico". "Non mi crea alcun imbarazzo non condividere il pensiero di Ghali e i messaggi che ha mandato", ha aggiunto il ministro, "ma ritengo che un Paese debba sapere reggere all'urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco".