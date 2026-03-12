Offerte Sky
Lo speciale sul referendum giustizia
Meloni a Schlein: "Invito a dialogo resta valido". Oggi la premier a Milano per referendum

Politica

La presidente del Consiglio è attesa nel pomeriggio all’evento "Sì. Una riforma che fa giustizia" al Teatro Franco Parenti. Oltre a lei dovrebbero essere presenti i ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa oggi pomeriggio a un evento in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal suo governo, che è in programma per il 22 e 23 marzo. Si tiene infatti a Milano, al Teatro Franco Parenti, l’incontro "Sì. Una riforma che fa giustizia": oltre alla premier sono attese anche le presenze dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi.

Il video su Instagram a sostegno del Sì

Già nei giorni scorsi la presidente del Consiglio era entrata nella campagna referendaria, postando un video sul suo profilo Instagram: "Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare il referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto. Si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte", ha denunciato la premier. "Per questo ho provato a spiegare i punti della riforma e perché è importante andare a votare e votare sì, a favore della riforma. È una riforma che riguarda tutti gli italiani". L’obiettivo dichiarato del video era quello di spiegare "cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione".

Meloni a Schlein: "Mio appello sincero, da loro insulti. Invito resta valido"

Intanto questa mattina Meloni, in una nota, ha replicato alla leader del Elly Schlein: "Mi corre l'obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all'appello all'unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali". "Se non vi è disponibilità da parte dell'opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me - ha aggiunto la premier - A dimostrazione di quello che dico, confermo che il mio invito resta valido". 

Elly Schlein

Politica

Referendum in Italia, dal primo nel 1946 a quello del 2026

Il primo fu quello istituzionale con il quale gli italiani scelsero tra Repubblica e Monarchia. Da quel giorno si è tornati alle urne per altri 77 quesiti referendari: 72 abrogativi, uno consultivo e quattro costituzionali. Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati di nuovo alle urne per votare per il referendum Giustizia

