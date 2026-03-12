La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa oggi pomeriggio a un evento in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal suo governo, che è in programma per il 22 e 23 marzo. Si tiene infatti a Milano, al Teatro Franco Parenti, l’incontro "Sì. Una riforma che fa giustizia": oltre alla premier sono attese anche le presenze dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi.

Il video su Instagram a sostegno del Sì

Già nei giorni scorsi la presidente del Consiglio era entrata nella campagna referendaria, postando un video sul suo profilo Instagram: "Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare il referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto. Si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte", ha denunciato la premier. "Per questo ho provato a spiegare i punti della riforma e perché è importante andare a votare e votare sì, a favore della riforma. È una riforma che riguarda tutti gli italiani". L’obiettivo dichiarato del video era quello di spiegare "cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione".