Dracula - L'amore perduto, il cast del film di Luc Besson con Matilda de Angelis. FOTO
Dracula – L’amore perduto, diretto da Luc Besson, reinterpreta il mito del vampiro come tragedia romantica e immortale. Il film segue Vlad, nobile trasformato in creatura eterna dopo la morte della sua amata e il suo incontro secoli dopo con una donna che ne ricorda solo il volto. Tra passione giochi del destino e atmosfere tenebrose la storia esplora il confine tra amore assoluto e condanna per la vita eterna, riportando il vampiro alle sue radici più umane e dolorose