Dracula - L'amore perduto, il cast del film di Luc Besson

La Maria di De Angelis è anche specchio sociale: donna confinata tra pregiudizi e silenzi, la sua condizione riflette il confine sottile tra realtà e immaginazione. Non è la dama malinconica, ma una vampira moderna, impertinente, che ride nel crepuscolo. La sua relazione con il mito del vampiro non è semplice incontro, ma collisione emotiva che spalanca ferite e identità. Una presenza femminile magnetica, tragica e ambigua.