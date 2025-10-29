Dracula - L'amore perduto, il vampiro secondo Luc Besson .Recensione

Un film che si apre con un carillon e si chiude in una camera da letto trasformata in sepolcro. In mezzo, Luc Besson intreccia eros e morte, piume e pioggia, barocco e redenzione. Caleb Landry Jones è un Dracula esteta e dolente, Matilda De Angelis una vampira punk bolognese, Danny Elfman dirige la musica come un valzer di sangue. Tutto l’universo obbedisce all’amore, ma l’amore — come il tempo — può essere una gioia e un dolore

Il film si apre su un fondo nero: un cigolio di porta, un carillon che sussurra, e subito — come in un rito iniziatico — l’amore e la morte danzano insieme. Il carillon è un metronomo dell’anima, un battito che unisce corpo e spirito. Sulle note di questa music box, il principe Vlad e la sua sposa Elisabeta si abbandonano a un turbine di piume e cuscini, di dolci baci e languide carezze. Tutto l’universo obbedisce all’amore, come avrebbe detto Battiato. È la scena originaria del desiderio, la liturgia della passione. Ma presto la melodia si incrina: il futuro Conte Dracula, spettro di sé stesso, scimmiotta un revenant. Presagio di morte. Presagio di mito.

Con Dracula – L’amore perduto, Luc Besson firma il suo film più intimo e visionario: una storia d’amore, morte e rinascita che riscrive il mito del vampiro al cinema. Ci sono film che succhiano sangue, e altri che succhiano malinconia. Questo appartiene alla seconda categoria.

Bresson ambienta Dracula – L’amore perduto tra Parigi e la Transilvania, tra castelli che sembrano liquefarsi nella nebbia e interni che odorano di cera e peccato. La fotografia è sontuosa, a tratti indecente nella sua bellezza, come una sposa che non sa rinunciare al velo anche sotto la pioggia. Il film è un rito funebre del sentimento: il bacio come resurrezione, l’abbraccio come condanna.

Il regista ha voluto che Maria fosse originaria della città di Matilda: «Quando mi ha detto che era di Bologna, ho deciso che il personaggio avrebbe avuto quella stessa origine, per darle spunti che aveva già dentro». Matilda la descrive come «una donna punk, vivace, ironica, piena di desiderio e fame di vita». In scena è un contrappunto: non la dama malinconica, ma una vampira moderna, impertinente, che ride nel crepuscolo. È la ruga viva del film, la crepa nel marmo gotico, il segno che il mito può anche divertirsi di se stesso.

Nel vortice barocco di paesaggi gotici e fantasmi d’amore, fa la sua entrata anche Matilda De Angelis , che interpreta Maria de Montebello, «la prima vampira bolognese della storia del cinema». Bologna, città di torri che toccano il cielo e portici che odorano di vino e nebbia, diventa così una piccola Transilvania emiliana, epicentro di una sensualità ironica e terrena.

Luc Besson e il romanticismo barocco

Dimenticate l’essenzialità di Léon o il rigore di Nikita. Qui Besson si concede tutto: tende di velluto, cavalli nella neve, piogge di sangue, rallenty infiniti e un Danny Elfman in stato di febbrile ispirazione.

Il film è un’opera gotica travestita da melodramma, o forse il contrario. È come se Francis Ford Coppola e Ken Russell avessero brindato insieme con un bicchiere di assenzio e deciso di riscrivere Dracula come una sinfonia erotica.

Besson ha costruito il suo castello dell’anima insieme allo scenografo Hugues Tissandier e alla costumista Corinne Bruand, che ha disegnato oltre duemila abiti. Ogni tessuto è una confessione, ogni stanza un ricordo. Le mura barocche del castello, color rame e oro, sembrano respirare come un organo di pietra. Dracula veste di viola imperiale, colore della regalità e del lutto, mentre le sue donne indossano azzurri e bordeaux che mutano con la luce. È un film che non teme la bellezza, anzi la assume come maledizione: il peccato originale è estetico.