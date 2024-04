Dracula – A Love Tale, Matilda De Angelis nel cast del film di Besson

Il sito americano Deadline rivela che l’attrice italiana reciterà nel lungometraggio diretto dal regista francese e incentrato sul vampiro più famoso della storia del cinema. Nel cast anche Zoë Bleu, Caleb Landry Jones e Christoph Waltz. La pellicola attualmente è in preproduzione

L’amore non muore mai. Lo sapeva bene Francis Ford Coppola che utilizzo questo claim per il lancio della sua trasposizione cinematografica del romanzo Dracula di Bram Stoker. E lo sa bene pure Luc Besson che i vampiri sono soliti amare per sempre non caso il suo prossimo film si intitolerà Dracula -A Love Tale. E il sito americano Deadline rivela che t tra gli interpreti di un cast che sulla carta promette sfracelli sarà presente pure una talentuosa attrice italiana, ovvero Matilda De Angelis. La star. celebre oltreoceano per il ruolo di Elena Alves nella miniserie griffata HBO The Undoing - Le verità non dette, nonché vincitrice di un David di Donatello come miglior non protagonista per L’incredibile storia dell’isola delle rose vestirà i panni di Maria, la migliore amica di Mina, il grande amore del conte Dracula. Come sanno gli appassionati del genere vampiresco, nel romanzo di Stoker e nei film precedenti ispirati al libro il nome di questo personaggio è sempre stato Lucy. Ma sul grande schermo è lecito cambiare, In fondo parliamo di figure immaginarie.

Dracula, le origini di un amore Dracula – A Love Tale è attualmente in preproduzione, Secondo le prime indiscrezioni, la pellicola dovrebbe poter disporre di un budget alto per un lungometraggio europeo, anche se non paragonabile a quello utilizzato da Besson per Valerian e la città dei mille pianeti Il regista transalpino si focalizzerà soprattutto sulle origini della storia d’amore e racconterà la passione del principe Vladimir per la sua amata, la cui morte porterà l’aristocratico a rinnegare Dio e a trasformarsi in vampiro. Insomma, un incipit che ricorda molto l’inizio del capolavoro gotico con Winona Rider e Gary Oldman, Ma i fortunati che hanno letto la sceneggiatura, confermano che oltre all’amore non mancheranno sequenze epiche e spettacolari. approfondimento I migliori film sui vampiri

Dracula - A Love Tale, un cast stellare Oltre a Matilda De Angelis, il cast di Dracula – A Love Tale vede la presenza di interpreti di prim’ordine. A partire da Caleb Laundry Jones. Dopo aver vinto il premio per la miglior interpretazione al Festival del Cinema di Cannes vestendo i panni del serial killer protagonista di Nitram e commosso il pubblico di tutto il mondo con Dogman (attualmente in onda su Sky Cinema), l’attore americano indosserà il mantello di Dracula, E siamo certi che sarà all’altezza di Bela Lugosi, Christopher Lee e Klaus Kinski. Al suo fianco, ci sarà il due volte premio Oscar Christoph Waltz nei panni di un sacerdote. Infine, nel ruolo di Elisabeta/Mina vedremo l’emergente Zoë Bleu (Gonzo Girl), figlia dell'attrice Rosanna Arquette, Insomma gli amanti del genere ma non solo febbricitano in attesa di altre indiscrezioni. Perché pure la curiosità, come l’amore non muore mai approfondimento Matilda De Angelis rivela com'è nato l'amore con Alessandro De Santis