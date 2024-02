Matilda De Angelis rivela com'è nato l'amore con Alessandro De Santis

Matilda De Angelis ( FOTO ) ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair, raccontando com'è nato l'amore con Alessandro De Santis . Nessun incontro romantico, all'origine della storia. E nessuna casualità (sebbene, all'inizio della loro relazione, la stampa parlava di una Matilda fan dei Santi Francesi che incontrava Alessandro a un suo concerto). In realtà, ha spiegato l'attrice, l'incontro è avvenuto su Instagram . I due si seguivano e, ad un certo punto, parlare è venuto naturale. Per Matilda, Alessandro ha la voce più bella del mondo. Ma si sarebbe innamorata di lui anche se fosse stato un giardiniere, un panettiere o un impiegato di banca.

Amadeus, dal palco di Sanremo 2024, l'ha salutata. Matilda De Angelis era lì, in mezzo al pubblico, per tifare per Alessandro . Alessandro De Santis, la metà dei Santi Francesi che, con il duetto sulle note di Halleluja , ha conquistato tutti. Ma che - il popolo di X Factor - conosce già da tempo. Da oltre un anno, Matilda e Alessandro sono una coppia. E lei, di professione attrice, ha raccontato com'è nato quell'amore.

L'amore prima di Alessandro

Alessandro De Santis non è il primo amore famoso per Matilda De Angelis. Prima di lui, nella sua vita, c'è stato Pietro Castellito. La storia nacque sul set di Rapiniamo il Duce, e fu vissuta lontano dai riflettori. Divenne pubblica qualche giorno prima delle foto con De Santis, motivo per cui si parlò di un tradimento dell'attrice. Tuttavia, Matilda ha spiegato che con Pietro era già finita. E che, nella sua vita, non c'è spazio per le polemiche. Soprattutto ora, che è felice. Come mai prima.