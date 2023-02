La legge di Lidia Poët, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

La nuova serie Netflix made in Italy ci porta nella Torino del 1800 per raccontare la storia della prima avvocata d’Italia

Dal 15 Febbraio è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la nuova serie tv La Legge di Lidia Poët che, nel corso di sei episodi, esplora il mondo di una giovane donna con una grande passione per la giustizia. Matilda De Angelis interpreta Lidia Poët, una ragazza di Torino che nell’800 sogna una parità tra uomini e donne, esercitando l’attività di avvocato con determinazione e coraggio. Prodotta da Groenlandia e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, La Legge di Lidia Poët è un racconto in costume che è pronto a conquistare il pubblico femminile e non solo.