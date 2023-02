Luther: Verso l'Inferno, Idris Elba nel trailer del film Netflix

Luther: Verso L’Inferno segue la serie Netflix con protagonista Idris Elba e sarà disponibile a partire dal 10 Marzo 2023. Tuttavia chi ama il cinema potrà vederlo anche sul grande schermo per un po’ di tempo dal 24 Febbraio grazie a Lucky Red che ne curerà la distribuzione. La serie è andata avanti per ben cinque stagioni conquistando 4 nomination agli Emmy Awards e ha vinto molti riconoscimenti tra cui due Golden Globe, soprattutto grazie all’interpretazione di Elba nei panni del detective protagonista

Luther: Verso L’Inferno: la trama ufficiale del film

In Luther: Verso l’inferno, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyber-psicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.