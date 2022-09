Dalla serie al film, Luther si conferma un franchise in evoluzione e l'attore britannico ha espresso la sua felicità per esserne parte Condividi

Idris Elba ha condiviso alcuni nuovi interessanti dettagli sull'atteso film Luther, legato all'omonima serie tv di cui l'attore è protagonista su Netflix. Dal 22 Settembre vedremo Idris Elba in fuga da un leone pericoloso in Beast, ma intanto le riprese di Luther sono terminate da poco e la star di 50 anni ha confermato che questo film aprirà le porte a una lunga serie di thriller polizieschi in cui sarà coinvolto in prima persona. Si è detto "orgoglioso del progetto" e che il franchise ha tutte le carte in regola per ampliare il suo universo.

Chi è Luther? Luther è un detective della squadra omicidi e Idris Elba ha interpretato questo ruolo per la serie tv giunta alla quinta e ultima stagione trasmessa nel 2019. Molti casi da risolvere, una struttura crime che propone momenti avvincenti, indagini di varia natura e al centro la personalità di un detective introverso e meticoloso, tra vita privata e lavoro. Come molti altri progetti per il piccolo schermo anche questa serie sta per avere suoi film collegati, coinvolgendo grandi personalità creative e artistiche dietro e di fronte la macchina da presa. Insieme a Elba nel cast ci saranno anche Andy Serkis e Cytnhia Erivo.

Luther, dalla serie tv al film approfondimento "Beast", Idris Elba contro la natura selvaggia. Clip in esclusiva "È incredibile, è come laurearsi. La serie ha avuto un corso naturale, abbiamo realizzato cinque stagioni, ognuna delle quali ha cambiato forma ma ha catturato il pubblico”, ha detto Elba ospite al podcast Unbothered di Jamele Hill. "Il momento del diploma è quando possiamo prendere il personaggio di Luther e portarlo sul grande schermo con prospettive più ampie. Se non hai mai visto un episodio di Luther puoi comunque vedere il primo film che spero che diventi letteralmente il mio Bond. Tutti parlano di Bond ma, per me, è Luther”, ha sottolineato l’attore spesso menzionato come il possibile erede di Daniel Craig nei panni dell’agente 007.