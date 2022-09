"Beast", Idris Elba contro la natura selvaggia. Clip in esclusiva

Uscirà il prossimo 22 settembre, distrubuito in Italia dalla Universal, il nuovo film di Baltasar Kormakur dal titolo Beast che vede come protagonista d’eccezione la stella hollywoodiana di Idris Elba, noto ai più per le interpretazioni di Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; The Suicide Squad – Missione Suicida solo per citarne i più importanti

Un uomo solo contro la ferocia della natura e in più un padre in lotta per salvare i suoi figli adolescenti in un luogo, in cui per ogni creatura vige solo la dura legge della giungla. È questo che dovrà affrontare Idris Elba nei panni dell dottor Nat Daniels in Beast firmato da Baltasar Kormákur, nelle nostre sale dal 22 settembre grazie alla Universal.