Idris Elba vuole tornare nei panni di Bloodsport per battere Superman

Un alone di mistero avvolge il ritorno del personaggio di Bloodsport nell’universo DC: Idris Elba chiede di girare lo scontro con Superman Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Si definisce il cast di Bang!, il nuovo film Netflix tratto da un fumetto di Matt Kindt e Wilfredo Torres, diretto da David Leitch. A interpretare la spia di fama mondiale che viene assoldata per liberare il mondo dal giogo di un gruppo di terroristi che subdolamente attentano alla sicurezza facendo credere che sia in arrivo un’Apocalisse è l’attore Idris Elba. Un ruolo in linea con la sua esperienza ma che sembra non soddisfarlo abbastanza, anche perché attualmente il suo sogno sembra essere un altro: l’attore vuole tornare sul set di un film della DC nei panni dell’antagonista di Superman, Bloodsport. Il progetto non esiste ancora e probabilmente Elba in questo modo ha voluto lanciare l’esca ai produttori, sperando che la sua manifestazione di disponibilità possa, in qualche modo, convincerli a prendere in considerazione la possibilità, anche se l’attore ha dichiarato di recente di essere impegnato in una produzione DC.

Idris Elba vuol tornare a essere Bloodsport approfondimento Sonic 2, la nuova featurette del film con Idris Elba Bloodsport ha fatto la sua prima apparizione in The Suicide Squad, il film di successo di James Gunn. “Mi piacerebbe decisamente raccontare la storia di Superman. Senza alcun dubbio. Bloodsport contro Superman. Deve accadere”, ha dichiarato Idris Elba di recente, riaccendendo le speranze dei fan sul possibile ritorno del personaggio. In cantiere non c’è niente di sicuro, non sono ancora stati fatti annunci e non sono state nemmeno rilasciate informazioni che possano lasciar presagire un prossimo ritorno. Le uniche info finora disponibili sono il presunto impegno di Idris Elba in una produzione DC e le parole di James Gunn, che a maggio in un tweet piuttosto criptico aveva lasciato intendere la possibilità di un ritorno di Bloodsport. James Gunn al momento è impegnato in diversi progetti per il cinema e la tv, tra i quali lo spin-off di The Suicide Squad con Viola Davis nei panni di Amanda Waller. Che sia questo il misterioso progetto del quale ha parlato Idris Elba? Impossibile da dire, almeno al momento, così come è difficile sapere se sarà questo il film in cui Superman e Bloodsport arriveranno allo scontro.

Il personaggio di Bloodsport GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Nel film The Suicide Squad lo scontro tra Bloodsport e Superman viene raccontato ma mai mostrato ed è proprio in relazione a quello che Idris Elba vorrebbe girare una scena in cui si vedono i due personaggi che arrivano a incontrarsi. Al termine del film The Suicide Squad, il personaggio di Idris Elba è uno dei pochi appartenenti alla Task Force X che sopravvive alla dura battaglia contro Starro. Ma Bloodsport riesce anche a liberare i suoi uomini grazie a una mail ricattatoria inviata ad Amanda Waller. Tra i due si crea un legame importante nella narrazione delle vicende del mondo DC e, quindi, non è da escludere che sia proprio lo spin-off a consacrare il definitivo ingresso di Bloodsport nell’universo dei personaggi DC, in vista di un prossimo appuntamento in cui ci sarà anche lo scontro con Superman.