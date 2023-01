Matilda De Angelis è Lidia Poët nella nuova serie Netflix. Il trailer

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Matilda De Angelis interpreta Lidia Poët nella nuova serie Netflix, intitolata La legge di Lidia Poët. L'attrice bolognese, 27 anni, si cala nel ruolo della prima donna in Italia a essere entrata nell'ordine degli Avvocati. La serie, ambientata a Torino, debutterà il 15 febbraio sulla piattaforma di streaming.

Poche ore fa è stato condiviso in rete il trailer ufficiale de La legge di Lidia Poët, pubblicato sul canale YouTube di Netflix (potete guardarlo in fondo a questo articolo).



Ricordiamo che De Angelis ha debuttato sul grande schermo sei anni fa, affiancando Stefano Accorsi nel film Veloce come il vento.

Da quel momento in avanti, la carriera di questa giovane attrice italiana è in continua ascesa, sia nel suo Paese sia al di fuori dei confini italiani: ha lavorato con Alessandro Gassman per il film Il premio, poi è passata sul piccolo schermo interpretando Mariele Ventre nella fiction sullo Zecchino d'oro (I ragazzi dello Zecchino d'Oro, regia di Ambrogio Lo Giudice, uscita nel 2019). Dopodiché per lei c'è stato il grande salto, quello hollywoodiano: ha condiviso il set con divi del calibro di Nicole Kidman e Hugh Grant per la serie televisiva The Undoing.

Ha avuto un enorme successo anche al fianco d’Elio Germano nel film L'incredibile storia dell'isola delle rose.

Prossimamente la vedremo anche nella serie remake Call my agent - Italia, che racconta la storia degli agenti dello spettacolo e dei loro clienti famosi.

De Angelis ha vinto il David di Donatello come miglior attrice nel 2021; è stata coconduttrice assieme ad Amadeus al festival di Sanremo ed è stata premiata con il Nastro d'argento per le serie TV internazionali cui ha preso parte.

Oltre agli innumerevoli successi di questa giovane attrice, ricordiamo che Matilda De Angelis è anche molto attiva sui social per quanto riguarda il body positive e l’accettazione di sé. Ha deciso di mostrarsi senza filtri e senza trucco per raccontare la sofferenza che ha provato a causa dell'acne, un problema che la caratterizza e per il quale si è offerta alla rete a livello empatico e solidale. Di recente ha anche rivelato di soffrire d'ansia, mostrandosi per come davvero è (senza volersi fare passare per una super-donna insomma). Anche questo contribuisce a renderla molto amata dal pubblico e dal popolo della rete, che trova nel suo esempio un enorme conforto.



Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva La legge di Lidia Poët nel video che trovate in fondo a questo articolo.