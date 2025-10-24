Dracula-L'amore perduto, trama e cast del film di Luc Besson alla Festa del Cinema di RomaCinema ©Webphoto
Introduzione
Viene presentato oggi, venerdì 24 ottobre 2025, alla Festa del Cinema di Roma Dracula - L’amore perduto, il film che segna il ritorno gotico di Luc Besson.
Titolo originale Dracula: A Love Tale, questa pellicola attesissima è il nuovo lungometraggio scritto e diretto da Besson.
Il regista francese affronta qui il mito del vampiro più celebre della letteratura mondiale con un taglio romantico e tragico, offrendo una rilettura intima della figura di Dracula, sospesa tra amore e dannazione. Si tratta dunque di un nuovo sguardo sulla leggenda.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Dracula - L'amore perduto, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale della piccola nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La storia: l’eterno ritorno dell’amore
Ambientato nella Transilvania del XV secolo, il film Dracula - L'amore perduto racconta la vicenda del principe Vladimir, un sovrano segnato da un destino crudele. Dopo la morte improvvisa della donna amata, l’uomo rinnega Dio, attirando su di sé una maledizione che lo condanna a un’esistenza immortale e solitaria: quella di un vampiro. Costretto a vagare nei secoli, Vladimir diventa Dracula, un essere diviso tra la sua natura maledetta e il desiderio disperato di ritrovare l’amore perduto. La sua esistenza si trasforma così in una lotta contro il tempo, la morte e il destino stesso.
Il cast e i personaggi
Nel film Dracula - L'amore perduto, a interpretare il protagonista Vladimir, destinato a trasformarsi in Dracula, è Caleb Landry Jones, affiancato da Christoph Waltz nel ruolo di un prete. Zoë Bleu dà volto a Elisabeta, reincarnata in Mina, mentre Matilda De Angelis interpreta Maria. Haymon Maria Buttinger veste i panni di un cardinale, Ewens Abid quelli di Jonathan Harker, David Shields interpreta Henry Spencer e Guillaume de Tonquédec dà vita a Dumont.
La genesi del progetto
L’annuncio ufficiale del film Dracula - L'amore perduto è arrivato nel febbraio 2024, quando è stato reso noto che Luc Besson avrebbe scritto e diretto un nuovo adattamento cinematografico della storia di Dracula, affidando i ruoli principali a Caleb Landry Jones e Christoph Waltz. Il regista ha spiegato che l’idea del film è nata dal desiderio di tornare a collaborare con Jones, dopo l’esperienza condivisa nel 2023 con Dogman. Proprio quella collaborazione, rivelatasi per Besson particolarmente stimolante, lo ha convinto che l’attore statunitense fosse la scelta ideale per incarnare la complessità del personaggio di Dracula.
Le riprese tra Finlandia e Francia
Le riprese del film Dracula - L'amore perduto hanno preso il via il 27 marzo 2024 in Finlandia, per poi proseguire in Francia, con alcune scene girate anche a Parigi. Il regista ha scelto ambientazioni fredde e suggestive, in grado di evocare la solitudine e la cupezza del protagonista, conferendo al racconto un tono visivo imponente e malinconico.
La promozione e il trailer
Il primo trailer ufficiale di Dracula - L'amore perduto è stato diffuso il 5 giugno 2025, offrendo al pubblico un’anteprima delle atmosfere cupe e romantiche del film. Le immagini hanno subito attirato l’attenzione per la loro intensità visiva e per la fusione di elementi horror e sentimentali che caratterizzano l’opera.
L’uscita nelle sale
La distribuzione del film Dracula - L’amore perduto nelle sale francesi è avvenuta il 30 luglio 2025, dove ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica, grazie alla sua rivisitazione in chiave romantica e gotica del celebre mito letterario. Dopo mesi di attesa, il film arriva finalmente anche in Italia: sarà presentato oggi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, uno degli eventi cinematografici più importanti del Paese, con la presenza del regista e del cast principale.
L’opera segna una nuova interpretazione del personaggio di Dracula, concentrandosi sul lato umano e malinconico del protagonista, e unisce elementi di dramma storico, mistero e passione. Dopo l’anteprima romana, Dracula - L’amore perduto approderà nei cinema italiani il 29 ottobre 2025, in perfetta sintonia con l’atmosfera di Halloween, promettendo di conquistare sia gli amanti del genere horror classico sia il pubblico più romantico.
I dettagli di produzione
Il film Dracula - L'amore perduto, realizzato in lingua inglese, è una coproduzione tra Francia e Regno Unito. Con una durata di 129 minuti, unisce i generi orrore e sentimentale. La sceneggiatura e la regia sono firmate da Luc Besson, mentre la produzione è curata da Virginie Besson-Silla per le case di produzione EuropaCorp e LBP Productions. La distribuzione italiana è affidata a Lucky Red.
Il comparto tecnico vanta la fotografia di Colin Wandersman, le musiche composte da Danny Elfman, la scenografia di Hugues Tissandier e i costumi disegnati da Corinne Bruand.