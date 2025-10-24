Dracula - L'amore perduto, trama e cast del film di Luc Besson

La distribuzione del film Dracula - L’amore perduto nelle sale francesi è avvenuta il 30 luglio 2025, dove ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica, grazie alla sua rivisitazione in chiave romantica e gotica del celebre mito letterario. Dopo mesi di attesa, il film arriva finalmente anche in Italia: sarà presentato oggi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, uno degli eventi cinematografici più importanti del Paese, con la presenza del regista e del cast principale.

L’opera segna una nuova interpretazione del personaggio di Dracula, concentrandosi sul lato umano e malinconico del protagonista, e unisce elementi di dramma storico, mistero e passione. Dopo l’anteprima romana, Dracula - L’amore perduto approderà nei cinema italiani il 29 ottobre 2025, in perfetta sintonia con l’atmosfera di Halloween, promettendo di conquistare sia gli amanti del genere horror classico sia il pubblico più romantico.