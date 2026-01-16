Laura Pausini, è uscito il nuovo singolo La Dernière Chanson: testo e significatoMusica
Per la versione italo-francese del brano Due vite di Marco Mengoni, nonché il secondo duetto svelato del nuovo album di cover Io canto 2 che uscirà il 6 febbraio, l'artista ha collaborato con la popstar francese Julien Lieb
Il 16 gennaio Laura Pausini ha pubblicato il nuovo singolo La Dernière Chanson con l’artista francese Julien Lieb, la versione italo-francese del brano Due vite di Marco Mengoni (vincitore del Festival di Sanremo 2023) e secondo duetto svelato del nuovo album di cover Io canto 2, che uscirà il 6 febbraio. “Quando Marco Mengoni nel 2023 ha presentato Due vite al Festival di Sanremo, ho pensato subito che fosse una canzone importante e senza tempo...la sua scrittura rappresenta la musica pop italiana contemporanea e mi piaceva l’idea che nel disco ci fossero anche omaggi più attuali”, ha dichiarato Laura Pausini. “Marco è un cantautore italiano che stimo molto per la sua voce, il suo pensiero, la sua scrittura e la sua personalità, dunque sapevo già da tempo che prima o poi lo avrei cantato e, durante la ricerca musicale che ho fatto tra le sue canzoni, un giorno mi sono imbattuta in questa versione in francese. Scintilla! Perché proprio in quel periodo stavo conoscendo la musica di Julien, così l’ho contattato e ci siamo promessi di collaborare prima o poi per qualcosa di speciale...in realtà era già tutto scritto nel destino, perché quando ho saputo che anche Julien è un fan della musica di Marco, ho pensato che fosse l’artista perfetto per rendergli omaggio. Questa è la nostra versione de La Dernière Chanson, un po’ in francese e un po’ in italiano. Due lingue, due voci, due nazioni, due storie come Due vite. Buon ascolto...Avec Amour!”.
CHI È JULIEN LIEB
Nato il 18 agosto 1999 a Pau, in Francia, Julien Lieb, nome d’arte di Julien Liebermann, è diventato noto al grande pubblico nel 2023 grazie alla partecipazione al talent show di musica pop Star Academy, dove era arrivato in finale distinguendosi per sensibilità interpretativa e presenza scenica. Nel 2024, poi, è stato tra i protagonisti del tour legato al programma, con decine di date tra Francia, Belgio e Svizzera. Tra il 2024 e il 2025 ha avviato la carriera solista e nel 2025 ha anche pubblicato l’album di debutto, Naufragé, che ruota intorno ai temi della resilienza, della perdita e della speranza, con sonorità tra il pop e la grande chanson francese.
IL TESTO E IL SIGNIFICATO
Il brano La Dernière Chanson racconta il viaggio emotivo attraverso la quotidianità di una coppia, dalle esperienze vissute agli errori commessi, e invita a non avere rimpianti, per vivere tutto ogni istante come un momento di crescita.
On est deux étoiles qui brillent dans l’univers
On se regarde de loin, toujours un peu fiers
Je n’connais pas ton désert, le mien il est là dans mon cœur
À chaque fois que je te perds
À chaque fois que je te serre
Le temps passe et j’oublie qui je suis
À deux rues de chez toi
Je ne sais plus quand finit la nuit
Le ciel est tombé si bas
Faudrait que je t’écrive
Que j’aie enfin le courage
Mais j’ai peur de ce qui arrive
Et de tourner la page
Siamo un libro sul pavimento
in una casa vuota
Che sembra la nostra
Il caffè col limone
Contro l’hangover
Sembri una foto mossa
E ci siamo fottuti ancora una notte
Fuori un locale
E meno male
C’est la dernière chanson
Et juste après la lune explosera
J’viendrai te dire que tu as tort
Tu as tort, encore
Laisse la musique te parler de moi
E tu non dormi
E dove sarai
Dove vai
Quando la vita poi esagera
Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai
Quando qualcosa ti agita
Elle sera là quand tu t’endormi dormi dormi dormi dormiras
C’est la dernière chanson pour toi
On est deux étoiles qui brillent dans l’univers
À crier sur tous les toits qu’on a peur du noir
Plus personne ne fait ça aujourd’hui
On ne voit même plus ça dans les films
Sur ton lit y’a des fleurs pour moi
Et y’a mon gilet en metal
Siamo un libro sul pavimento
in una casa vuota
Che sembra la nostra
Persi tra le persone
Quante parole
Senza mai una risposta
E ci siamo fottuti ancora una notte
Fuori un locale
E meno male
C’est la dernière chanson
Et juste après la lune explosera
J’viendrai te dire que tu as tort
Tu as tort, encore
Laisse la musique te parler de moi
Quand nos colères s’enflamment
Comme un feu de paille
Elle te dira tout c’que j’te… dis pas
Elle te dira qu’il faut tenir et tenir encore
Laisse la musique te parler de moi
Tanto lo so che
tu non dormi
Spegni la luce anche se non ti va
Restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce
Al di là della follia che balla in tutte le cose
Due vite e guarda che disordine
C’est la dernière chanson… pour toi
(Et juste après la lune explosera)
J’viendrai te dire que tu as tort
Tu as tort, encore
Laisse la musique te parler de moi
Elle sera là quand tu t’endormi dormi dormi dormi dormiras
C’est la dernière chanson pour toi
Pour toi
