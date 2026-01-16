Il 16 gennaio Laura Pausini ha pubblicato il nuovo singolo La Dernière Chanson con l’artista francese Julien Lieb, la versione italo-francese del brano Due vite di Marco Mengoni (vincitore del Festival di Sanremo 2023) e secondo duetto svelato del nuovo album di cover Io canto 2, che uscirà il 6 febbraio. “Quando Marco Mengoni nel 2023 ha presentato Due vite al Festival di Sanremo, ho pensato subito che fosse una canzone importante e senza tempo...la sua scrittura rappresenta la musica pop italiana contemporanea e mi piaceva l’idea che nel disco ci fossero anche omaggi più attuali”, ha dichiarato Laura Pausini. “Marco è un cantautore italiano che stimo molto per la sua voce, il suo pensiero, la sua scrittura e la sua personalità, dunque sapevo già da tempo che prima o poi lo avrei cantato e, durante la ricerca musicale che ho fatto tra le sue canzoni, un giorno mi sono imbattuta in questa versione in francese. Scintilla! Perché proprio in quel periodo stavo conoscendo la musica di Julien, così l’ho contattato e ci siamo promessi di collaborare prima o poi per qualcosa di speciale...in realtà era già tutto scritto nel destino, perché quando ho saputo che anche Julien è un fan della musica di Marco, ho pensato che fosse l’artista perfetto per rendergli omaggio. Questa è la nostra versione de La Dernière Chanson, un po’ in francese e un po’ in italiano. Due lingue, due voci, due nazioni, due storie come Due vite. Buon ascolto...Avec Amour!”.