Pippo Baudo, il sindaco di Sanremo Mager: "Vorremmo fargli una statua"

Il primo cittadino ha dichiarato le intenzioni del comune, affermando però che è necessario trovare l'accordo con tutti i soggetti interessati sull'utilizzo dell'immagine del conduttore

Il Comune di Sanremo è pronto a commissionare una statua di Pippo Baudo, che potrebbe presto affiancare quella di Mike Bongiorno già presente nella città dei fiori. Ad affermarlo è stato il sindaco Alessandro Mager: "Pippo Baudo è stato un personaggio estremamente importante per la crescita del Festival e vorremmo ricordarlo volentieri con una statua, ma è necessario che ci sia condivisione da parte di tutti i soggetti interessati sull'utilizzo della sua immagine", ha detto il primo cittadino a poco più di un mese dall'inizio del 76esimo Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Mager ha già parlato con la figlia e la segretaria di Baudo Quella di cui ha parlato il sindaco è un'iniziativa sostenuta da più parti per ricordare il popolare presentatore scomparso il 16 agosto 2025 a 89 anni. Mager ha già parlato sia con la figlia che con la segretaria e stretta collaboratrice di Baudo: "Per realizzare questa statua - ha aggiunto - dobbiamo per forza essere autorizzati da chi ha titolo per farlo e serve condivisione".