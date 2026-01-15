Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pippo Baudo, il sindaco di Sanremo Mager: "Vorremmo dedicargli una statua"

Musica
©Ansa

Il primo cittadino ha dichiarato le intenzioni del comune, affermando però che è necessario trovare l'accordo con tutti i soggetti interessati sull'utilizzo dell'immagine del conduttore

Il Comune di Sanremo è pronto a commissionare una statua di Pippo Baudo, che potrebbe presto affiancare quella di Mike Bongiorno già presente nella città dei fiori. Ad affermarlo è stato il sindaco Alessandro Mager: "Pippo Baudo è stato un personaggio estremamente importante per la crescita del Festival e vorremmo ricordarlo volentieri con una statua, ma è necessario che ci sia condivisione da parte di tutti i soggetti interessati sull'utilizzo della sua immagine", ha detto il primo cittadino a poco più di un mese dall'inizio del 76esimo Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Mager ha già parlato con la figlia e la segretaria di Baudo

Quella di cui ha parlato il sindaco è un'iniziativa sostenuta da più parti per ricordare il popolare presentatore scomparso il 16 agosto 2025 a 89 anni. Mager ha già parlato sia con la figlia che con la segretaria e stretta collaboratrice di Baudo: "Per realizzare questa statua - ha aggiunto - dobbiamo per forza essere autorizzati da chi ha titolo per farlo e serve condivisione".

La questione successione

La successione del celebre conduttore televisivo è, infatti, al centro di un dibattito pubblico e legale che prosegue da mesi e il rischio è che possano sorgere dei contrasti dietro quello che fondamentalmente vuole essere un tributo a un personaggio indimenticabile del Festival di Sanremo e della tv.  Nel corso della sua lunga carriera, Baudo ha condotto per 13 volte il Festival, una in più di Mike Bongiorno, diventando il presentatore con più edizioni all'attivo.

Spettacolo: Ultime notizie

Pippo Baudo, il sindaco di Sanremo Mager: "Vorremmo fargli una statua"

Musica

Il primo cittadino ha dichiarato le intenzioni del comune, affermando però che è necessario...

Harry Styles ha annunciato l'uscita del nuovo album

Musica

Dopo gli indizi disseminati online e la cartellonistica apparsa in diverse città del mondo,...

Chi è Mariana Rodriguez, Martina in Buen Camino di Checco Zalone

Cinema

L’attrice venezuelana, già avvistata qualche anno fa come concorrente del reality...

Leonardo DiCaprio ai Golden Globes non parlava con Teyana Taylor

Cinema

Il mistero dell'interlocutore del divo di "Una battaglia dopo l'altra" si infittisce. Taylor ha...

Tomb Raider, la prima foto di Sophie Turner nei panni di Lara Croft

Serie TV

Amazon MGM Studios ha annunciato l'inizio delle riprese della nuova serie tv ispirata alla...

Spettacolo: Per te