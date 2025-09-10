Baudo lascia parte dell’eredità alla sua storica segretaria Dina Minna

Ieri a Bracciano, nello studio del notaio Renato Carraffa, è stato aperto il testamento: la procedura è durata circa due ore e ha reso note le ultime volontà del presentatore. L’eredità, che secondo le stime si aggira attorno ai 10 milioni di euro, è stata divisa in parti uguali tra i due figli di Baudo – Alessandro e Tiziana – e la sua storica collaboratrice

Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto a Roma , ha destinato una quota importante della sua eredità a Dina Minna, la segretaria che per oltre trent’anni è stata al suo fianco nella vita privata e professionale. Come riporta il Messaggero, la decisione è emersa ieri a Bracciano, durante l’apertura del testamento nello studio del notaio Renato Carraffa, alla presenza dei due figli del conduttore, Alessandro e Tiziana, e della stessa Minna. Grande assente all’apertura del testamento, invece, l’avvocato Giorgio Assumma, amico di vecchia data del presentatore. Il patrimonio di Baudo, stimato intorno ai 10 milioni di euro, è stato diviso in tre parti uguali: una a ciascuno dei due figli e una alla collaboratrice che lo ha seguito fin dagli anni Ottanta, gestendo i suoi impegni, filtrando le telefonate e, negli ultimi anni, accompagnandolo nelle terapie e nelle cure mediche.

Con Baudo fino all'ultimo

Minna non è stata solo la segretaria personale di Baudo, ma una figura di famiglia. "Ho perso un padre", ha dichiarato dopo la sua morte. È stata accanto al conduttore fino all’ultimo respiro e ha organizzato le esequie, dalla camera ardente nella capitale ai funerali a Militello. L’eredità comprende non solo i guadagni accumulati in sessant’anni di carriera – dai cachet milionari per le tredici edizioni del Festival di Sanremo ai contratti televisivi, ai diritti d’immagine e alle campagne pubblicitarie – ma anche diverse attività imprenditoriali e un ampio patrimonio immobiliare: una villa a Fiano Romano, case a Noto e Siracusa, cinque appartamenti a Roma (uno in zona Prati e gli altri in Centro), per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. La presenza di Minna nel testamento non sorprende chi conosceva il conduttore: il giorno della camera ardente era al fianco della figlia Tiziana ad accogliere il pubblico. Non si esclude, inoltre, che Baudo – noto per la sua generosità e discrezione – abbia previsto donazioni o destinato parte del patrimonio a opere di beneficenza.