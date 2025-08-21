Tiziana Baudo: “Grazie per l’affetto verso papà Pippo”

All’indomani del funerale di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania, la figlia Tiziana ha espresso la sua gratitudine per la vicinanza e il calore ricevuti. “La vostra presenza e le vostre parole hanno mostrato non solo la stima per l’uomo di televisione, ma soprattutto l’affetto verso la straordinaria persona che era mio padre: un uomo perbene, garbato, dal cuore grande”.

All’indomani del funerale di Pippo Baudo, celebrato ieri a Militello in Val di Catania, la figlia Tiziana ha affidato all’ANSA un messaggio di ringraziamento rivolto a quanti hanno preso parte alle esequie o inviato un pensiero di vicinanza. «Con profonda gratitudine desidero ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni hanno voluto salutare papà – ha dichiarato –. La vostra presenza, i vostri gesti e le vostre parole hanno reso evidente non solo la stima e il rispetto verso l’uomo di televisione, ma soprattutto l’immenso affetto verso la straordinaria persona che era il mio papà: un uomo perbene, garbato, dal cuore grande»

Un ultimo saluto tra folla e commozione Le esequie, molto partecipate, hanno richiamato nella città natale del conduttore centinaia di persone tra cittadini, amici e volti noti della televisione, che hanno voluto rendere omaggio a una delle figure più rappresentative dello spettacolo italiano. Militello, il paese dove Baudo era nato nel 1936, ha accolto con commozione l’ultimo saluto al suo concittadino più illustre. La folla raccolta davanti alla chiesa e lungo le vie del centro ha rappresentato la testimonianza diretta dell’affetto che Baudo ha saputo suscitare in oltre sessant’anni di carriera. Un tributo non solo al presentatore che ha scritto pagine fondamentali della storia televisiva italiana, ma anche all’uomo ricordato per il suo garbo e la sua umanità. Approfondimento Addio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttore