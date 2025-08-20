Pippo Baudo, oggi i funerali a Militello in Val di Catania. DIRETTA

Funerali Pippo Baudo, oggi l'ultimo saluto a Militello in Val di Catania. DIRETTA
Il carro funebre con il feretro del presentatore tv, morto all'età di 89 anni, è partito ieri dal Teatro delle Vittorie di Roma ed è arrivato nella notte nel suo paese d’origine in Sicilia accolto dall'applauso di centinaia di persone. Nella chiesa di Santa Maria della Stella è aperta questa mattina la camera ardente. Nel pomeriggio, alle 16, verranno celebrate le esequie
In Sicilia è il giorno dei funerali di Pippo Baudo, icona della tv italiana, morto il 16 agosto all’età di 89 anni. Ieri il feretro ha lasciato il teatro delle Vittorie a Roma e intorno a mezzanotte è arrivato a Militello in Val di Catania, il paese natale del presentatore. Al Santuario di Santa Maria della Stella questa mattina dalle 9 alle 13 circa è aperta la camera ardente dove si prevede un afflusso di migliaia di persone. Le esequie cominceranno alle 16. Nella chiesa potranno entrare poche centinaia di persone. Nella piazza antistante sarà possibile seguire la messa da un maxischermo. Baudo sarà poi sepolto nella cappella di famiglia al cimitero del paese.
Il ricordo di Pupo: "Ringrazio Baudo per non avermi mai considerato"
Il cantante ha condiviso sui social un post dolceamaro dedicato al conduttore scomparso il 16 agosto all'età di 89 anni. “Il più grande Talent Scout di tutti i tempi aveva sentenziato, già negli anni Ottanta, la mia fine", ha scritto. "Ci rimasi malissimo, ma non mi buttai giù, anzi, mi rimboccai le maniche e ricominciai a combattere".
Morte Pippo Baudo, Pupo: 'Lo ringrazio per non avermi mai considerato'
Pippo Baudo, dal suicidio sventato alle gag con Benigni: i momenti storici in tv
Una carriera eterna: oltre 150 programmi, tra cui Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d'onore, Novecento, diversi film e anche brani musicali scritti pure per altri artisti. Baudo ha segnato la storia della televisione italiana con oltre 60 anni di lavoro, celebrati nel 2018 con il programma Buon Compleanno...Pippo. Fu anche premiato con l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella nel 2021. Record storici e molti momenti salienti hanno delineato la sua professionalità.
Pippo Baudo, i momenti storici della sua carriera in Tv
Pippo Baudo, intervista inedita di Heather Parisi: "Tienila per un giorno lontano". VIDEO
La ballerina statunitense che proprio Baudo aveva scoperto, ha condiviso sui social un video del 2008 della durata di 35 minuti dove entrambi avevano discusso di temi variegati, dalla televisione alla morte.
Pippo Baudo, Heather Parisi pubblica un'intervista inedita. VIDEO
Il libro firme
Il libro firme per Pippo Baudo, nella chiesa di Santa Maria della Stella, dove è stata aperta la camera ardente.
Aperta camera ardente per Pippo Baudo a Militello
È stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania la camera ardente per Pippo Baudo. Sono già oltre 200 le persone in fila per rendere omaggio al presentatore.
Pippo Baudo, 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO
Baudo detiene il record di conduzioni: il maestro della tv italiana è salito sul palco dell’Ariston 13 volte e ha condiviso con i colleghi Mike Bongiorno e Amadeus il maggior numero di edizioni consecutive, in totale cinque. Il primo Festival di Sanremo del conduttore risale al 1968, l’ultimo al 2008, escluse le partecipazioni in veste di ospite.
Addio Pippo Baudo, 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO
L'ultimo viaggio di Pippo Baudo, da Roma alla sua Sicilia
Il feretro di Baudo è partito ieri per l'ultimo viaggio dal Teatro delle Vittorie di Roma verso la sua Sicilia. Nell'auto, insieme alla bara, tre cuscini di rose rosse (e una sola di colore blu) mandati dai figli e i nipoti. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 a Militello in Val di Catania. Tutti i dettagli.
L'ultimo viaggio di Pippo Baudo, da Roma alla sua Sicilia
La sepoltura
Dopo l'ultimo saluto, la salma di Baudo sarà trasferita nel cimitero di Militello dove verrà tumulata nella cappella di famiglia, dove riposano il padre e la madre.
Il maxischermo
Nella chiesa potranno entrare circa trecento persone: i familiari di Baudo, gli amici più stretti, rappresentanti istituzionali. Le migliaia di persone attese potranno seguire i funerali dal maxischermo montato in piazza Santa Maria della Stella. Nella zona della chiesa ci saranno postazioni della protezione civile (volontari arriveranno da varie province), che forniranno bottigliette d'acqua minerale ed è stato potenziato il servizio di 118 mentre i tre primari di Chirurgia, Pronto soccorso e Rianimazione dell'ospedale faranno la spola tra la piazza e la chiesa.
La messa
Il feretro è stato sistemato nella chiesa e questa mattina sarà aperta la camera ardente dove è previsto un afflusso di migliaia di persone. Le esequie cominceranno alle 16 e saranno presiedute dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l'omelia.
Presenti ai funerali La Russa e Schifani
Ai funerali dell'autore televisivo parteciperanno tra gli altri il presidente del Senato Ignazio la Russa, il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, in rappresentanza del governo, e il governatore Renato Schifani. La Regione sarà presente con il suo gonfalone e il picchetto d'onore del corpo forestale regionale.
L'arrivo del feretro di Pippo Baudo a Militello
Intorno a mezzanotte il carro funebre con il feretro di Pippo Baudo è arrivato a Militello in Val di Catania accolto da centinaia di persone assiepate dietro le transenne. Il mezzo si è fermato davanti la chiesa di Santa Maria della Stella dove la salma è stata sistemata per l'apertura della camera ardente e poi dei funerali.
L’ultimo viaggio
Ieri intorno alle 13 il feretro di Baudo ha lasciato il Teatro delle Vittorie di Roma, dove per due giorni era stata allestita la camera ardente. Il carro è partito insieme ad altre due auto - una con la collaboratrice Dina e l'altra con i familiari. Prima di andare in Sicilia il veicolo è passato davanti all'ufficio di Baudo di via della Giuliana. L'organizzazione del viaggio è stata curata in collaborazione con il Viminale per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Verso mezzanotte il carro funebre è arrivato a Militello in Val di Catania accolto da centinaia di persone assiepate dietro le transenne. Il mezzo si è fermato davanti la chiesa di Santa Maria della Stella.
Si svolgono oggi a Militello in Val di Catania i funerali di Pippo Baudo. Ieri il feretro ha lasciato il teatro delle Vittorie a Roma tra gli applausi e d è partito alla volta della Sicilia. Al Santuario di Santa Maria della Stella si viene aperta la camera ardente dalle 9 alle 13. Poi nel pomeriggio, alle 16, iniziano le esequie.