Pippo Baudo, oggi i funerali a Militello in Val di Catania. DIRETTA

Ieri intorno alle 13 il feretro di Baudo ha lasciato il Teatro delle Vittorie di Roma, dove per due giorni era stata allestita la camera ardente. Il carro è partito insieme ad altre due auto - una con la collaboratrice Dina e l'altra con i familiari. Prima di andare in Sicilia il veicolo è passato davanti all'ufficio di Baudo di via della Giuliana. L'organizzazione del viaggio è stata curata in collaborazione con il Viminale per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Verso mezzanotte il carro funebre è arrivato a Militello in Val di Catania accolto da centinaia di persone assiepate dietro le transenne. Il mezzo si è fermato davanti la chiesa di Santa Maria della Stella.