Funerali Pippo Baudo, in centinaia a Militello per il conduttore. FOTO

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto la città natale del conduttore ha accolto il feretro del suo illustre concittadino. Centinaia di persone hanno atteso l’arrivo del carro funebre, salutando il presentatore con un lungo applauso. Davanti alla chiesa di Santa Maria della Stella, dove è allestita la camera ardente, i concittadini hanno iniziato a rendere omaggio alla salma, in attesa dei funerali che si terranno dalle 15.30 di oggi (IN AGGIORNAMENTO)