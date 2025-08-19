Pippo Baudo, Heather Parisi pubblica un'intervista inedita. VIDEO

A pochi giorni dalla scomparsa di Pippo Baudo , il celebre conduttore televisivo morto sabato 16 agosto all’età di 89 anni, la ballerina statunitense Heather Parisi , che proprio grazie a lui era diventata una star del varietà degli anni Ottanta e Novanta, ha condiviso su Instagram e in versione integrale su YouTube un video di 35 minuti con un’ intervista inedita risalente al 2008 . Il talent scout e l'artista che aveva scoperto, distesi sul divano in un’atmosfera informale, si erano scambiati opinioni su temi variegati, dal mondo dello spettacolo alla concezione della morte. “Diciassette anni fa, nella quiete di casa, mi hai regalato un’intervista che custodisco nel cuore”, ha scritto sui social Parisi. ““Vorrei mi facessi un regalo”, mi dicesti con quel sorriso coinvolgente. “Quale?”, chiesi curiosa. E tu, con la tua voce calda di chi sa parlare all’anima: “Tienila per un giorno lontano lontano”. Ha proseguito: “Quelle parole, Pippo, sono diventate una promessa. La mia promessa a te. Oggi, mentre il mondo ti saluta, io sento solo un arrivederci. Perché qualcosa di così luminoso non può svanire: ritornerà, in un abbraccio, in una risata, in un sipario che si riapre. Ciao, Pippo”.

LE RIFLESSIONI DEL CONDUTTORE, DALLA TELEVISIONE ALLA MORTE

Nella scena iniziale del filmato, Pippo Baudo si era tolto le scarpe e Heather Parisi gli aveva baciato i piedi. “Chiedimi tutto quello che vuoi, come fossimo nel lettino dello psichiatra”, aveva esordito il conduttore. Una domanda aveva poi riguardato la televisione di quel periodo, e lui aveva risposto senza il minimo dubbio: “Se mi piace la tv di oggi? No. La televisione devo vederla perché la faccio e devo vedere quello che fanno gli altri, ma tutto quello che vedo non mi interessa, non mi soddisfa. La trovo vecchia, stantia, volgare. C’è un protagonismo di gente che non è capace di fare nulla. Oggi se scorri la televisione di annoi moltissimo”. Recentemente, in un’intervista al Corriere della Sera, l’avvocato e amico Giorgio Assumma aveva rivelato che Baudo aveva identificato in Stefano De Martino un suo possibile erede. Nel 1998, invece, il conduttore aveva anche dichiarato di sognare un Tg in grado non solo di dare notizie, ma di suscitare la riflessione del pubblico. Tra gli argomenti trattati, anche i rapporti umani: “Mi preoccupa che l’uomo non rispetti più l’uomo. Ormai siamo in guerra continua. La cosa più drammatica di oggi è che noi mentre siamo qui a parlare c’è gente che muore di fame in tutto il mondo. Ci sono guerre dappertutto, c’è una litigiosità, una specie di odio dell’uomo contro l’altro e c’è un’economia mondiale che è ricchissima e non può non pensare a quelli che non hanno nulla”. La riflessione aveva toccato anche il tema esistenziale per eccellenza, la morte. “Tu credi nella reincarnazione”, aveva chiesto Parisi a Baudo. “No”, le aveva risposto deciso lui. E poi: “Sarò molto egoista, ma mi preoccupa l'idea di non esserci più, di sparire, di non lasciare un segno, di non diventare un fiore, una palma”. Parisi gli aveva allora domandato: “Se tornassi cosa ti piacerebbe essere?”. La risposta di Baudo aveva ricalcato l’essenza gioiosa e piena di vita del conduttore: “Una farfalla, quelle belle colorate”.