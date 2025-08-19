Stop del Garante a video privati di Stefano De Martino e la compagna

Intervento del Garante della Privacy per fermare la diffusione online di alcuni video di natura strettamente personale che vede protagonista la coppia



Il Garante della Privacy è entrato in azione sul caso che vede protagonisti Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli, dopo la diffusione online di alcuni video di natura strettamente personale. “A seguito del reclamo del signor De Martino, in relazione alla divulgazione in rete di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza, installato presso l'abitazione della compagna e che riguardano la sfera personale e intima di entrambi, il Garante ha ordinato l'immediata limitazione definitiva del relativo trattamento, disposta nei confronti di chiunque abbia divulgato i predetti filmati”, si legge in una nota ufficiale. La stessa Autorità ha inoltre sottolineato che “è stato adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati”, segnando così una linea chiara contro la circolazione incontrollata del materiale.

L'istruttoria aperta Parallelamente, l'Autorità ha annunciato l'apertura di un'istruttoria sul caso. Al termine di questa fase, il Garante si riserva di adottare tutte le misure ritenute necessarie, sia di natura sanzionatoria che correttiva, nei confronti di coloro che verranno individuati come responsabili delle violazioni. Un monito importante arriva proprio dalla stessa Autorità, che ricorda come "la divulgazione di contenuti che riguardano la sfera personale e intima, anche di personaggi noti, è suscettibile di determinare un pregiudizio grave e irreparabile per i soggetti coinvolti".

La diffusione del materiale L'episodio è emerso pubblicamente solo negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia sul sito web Affaritaliani, le telecamere di videosorveglianza installate nell'abitazione di Caroline Tronelli sarebbero state violate da pirati informatici. Le immagini avrebbero ritratto momenti privati della vita di coppia con Stefano De Martino, registrati all'interno dell'appartamento. Il materiale, dopo essere stato sottratto, sarebbe circolato rapidamente su diverse piattaforme: gruppi WhatsApp, canali Telegram e persino un sito estero, in seguito oscurato. Rimane però incerta la finalità dell'attacco: non è chiaro se si trattasse di un'operazione mirata a reperire contenuti di natura sessuale o se lo scopo fosse raccogliere informazioni utili per compiere furti.