Heather Parisi diventerà nonna per la seconda volta. Dopo il piccolo Enea, frutto dell'amore tra sua figlia Jaqueline Luna e il cantante Ultimo, ad essere in dolce attesa è ora Rebecca Jewel, sorella di Jacqueline.

L'annuncio di Jacqueline

Ad annunciare la gravidanza di Rebecca Jewel Manenti è stata proprio Jacqueline Luna, sua sorella. "La prima Pasqua con… Sole", ha scritto su Instagram, postando un dolce video che le ritrae insieme. "Mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero".

Rebecca Jewel, 29 anni, è frutto dell'amore tra Heather Parisi e Giorgio Manenti. Jacqueline, invece, è figlia della showgirl e di Giovanni Di Giacomo. Legatissime, le due sorelle avrebbero entrambe un rapporto problematico con la madre, che vive a Hong Kong insieme al marito (Umberto Maria Anzolin) e ai gemelli Elizabeth e Dylan. Heather, tuttavia, ha negato quelle voci. "Le mie figlie più grandi sono donne, hanno la loro vita", ha detto, intervistata da Silvia Toffanin. "Non è la quantità di volte in cui ci sentiamo, ma la qualità. Sono le piccole cose che contano". La showgirl ha però confermato la difficoltà di essere un genitore separato, con case diverse, città diverse e con equivoci che possono nascere quando, la mamma e il papà, non vanno troppo d'accordo.